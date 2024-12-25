Субсидії та соцвиплати в Україні рахуватимуть інакше — що змінилось

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів оновив порядок обчислення середнього місячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів соціальної допомоги. Тепер будуть враховувати сплачений військовий збір.

Про це зазначається в постанові Кабміну № 1467 від 20 грудня 2024 року.

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Згідно з постановою, нововведення передбачають, що при обчисленні середнього доходу враховуватиметься заробітна плата після відрахувань податків на доходи фізичних осіб та військового збору.

Це важливі зміни враховуючи, що з 1 грудня в Україні військовий збір було підвищено з 1,5% до 5%. З 1 січня 2025 року його також почнуть сплачувати фізичні особи-підприємці. До цього військовий збір не включався в розрахунок доходу при наданні соціальної допомоги.

На що вплинуть нові вимоги

Середньомісячний сукупний дохід є ключовим фактором, що визначає право на отримання різних видів державної соціальної допомоги в Україні. Він впливає на:

Субсидії: розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг залежить від доходів сім’ї. Чим вищий дохід, тим менше буде сума субсидії. Пільги: доходи враховують при наданні пільг, таких як безплатне харчування у школах або пільговий проїзд. Родини з більшими доходами можуть втратити право на такі привілеї. Соціальні виплати: для багатодітних сімей або тих, що мають дітей, рівень доходу визначає доступ до додаткових виплат. Призначення допомоги: якщо дохід сім’ї перевищує встановлений поріг, соціальну допомогу, зокрема субсидії, можуть не призначити. Розмір допомоги: у разі, коли сума допомоги залежить від доходу, її розмір визначають як різницю між прожитковим мінімумом і доходом сім’ї.

Для багатьох українців, які отримують соціальні виплати від держави, нововведення матимуть важливе значення, адже середньомісячний сукупний дохід родини є основним показником, який впливає на розмір допомоги та можливість її отримувати.

Раніше ми писали, що українці, які не в змозі повністю оплатити житлово-комунальні послуги, мають можливість оформити субсидію. Розмір такої допомоги визначається на основі доходів сім’ї, витрат на ЖКП і дати звернення з відповідною заявою.

Також ми розповідали, що другий рік поспіль уряд надає додаткову фінансову підтримку сім’ям, які отримують субсидії або пільги на закупівлю твердого палива. Фінансування цієї допомоги здійснюється з державного бюджету та від міжнародних донорів.