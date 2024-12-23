Субсидії на тверде паливо у 2024 році — до якого числа потрібно звернутись по допомогу

Платіжки та гроші. Фото: УНІАН

Вже другий рік поспіль уряд України забезпечує додаткову фінансову підтримку родинам, які отримують субсидію чи пільгу на придбання твердого палива. Допомога фінансується коштом державного бюджету та з грошей міжнародних партнерів.

Про те, хто може отримати гроші на тверде паливо та до якого числа потрібно звернутись по допомогу, нагадали в Пенсійному фонді України.

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Хто може отримати гроші на тверде паливо

Право на субсидію чи пільгу мають домогосподарства, які використовують тверде паливо для обігріву житла, якщо у них немає централізованого опалення або вони не використовують для обігріву природний газ чи електроенергію. Така підтримка призначена для сімей, чиї доходи не дозволяють самостійно покривати витрати на опалення.

Заявки на субсидію чи пільгу подаються один раз на рік. Для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію, а для пільги — заяву та, за потреби, довідку про наявність пічного опалення.

До якого числа потрібно звернутись по допомогу

Додаткова фінансова підтримка на закупівлю твердого палива надається раз на опалювальний сезон. Її розмір розраховується індивідуально, залежно від суми вже призначених субсидій чи пільг.

Домогосподарства, які вже отримали субсидію чи пільгу у 2024 році, можуть розраховувати на автоматичне нарахування додаткової допомоги. Це здійснюється без необхідності повторного звернення, на підставі інформації Пенсійного фонду.

Для тих, хто ще не звертався по субсидію або пільгу, є можливість подати заяву до кінця поточного року. Після її призначення додаткова допомога буде нарахована автоматично.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що взимку громадянам доводиться оплачувати не лише комунальні послуги, а й рахунки за опалення. Для родин із низькими доходами держава пропонує субсидію, однак її можна втратити через дії родичів.

Також ми розповідали, що українці, які не в змозі самостійно покривати витрати на житлово-комунальні послуги в повному обсязі, мають право подати заявку на субсидію. Її розмір визначається з урахуванням доходів домогосподарства, витрат на комуналку та дати подання заявки.