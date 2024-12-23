Субсидии на твердое топливо в 2024 году — к какому числу нужно обратиться за помощью

Платежки и деньги. Фото: УНИАН

Уже второй год правительство Украины обеспечивает дополнительную финансовую поддержку семьям, получающим субсидию или льготу на приобретение твердого топлива. Помощь финансируется за счет государственного бюджета и денег от международных партнеров.

О том, кто может получить деньги на твердое топливо и в какое число нужно обратиться за помощью, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может получить деньги на твердое топливо

Право на субсидию или льготу имеют домохозяйства, которые используют твердое топливо для обогрева жилья, если у них нет централизованного отопления или они не используют для обогрева природный газ или электроэнергию. Такая поддержка предназначена для семей, доходы которых не позволяют самостоятельно покрывать расходы на отопление.

Заявки на субсидию или льготу подаются раз в год. Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию, а для льготы — заявление и при необходимости справку о наличии печного отопления.

До какого числа нужно обратиться за помощью

Дополнительная финансовая поддержка на закупку твердого топлива предоставляется раз в отопительный сезон. Ее размер рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы уже назначенных субсидий или льгот.

Домохозяйства, уже получившие субсидию или льготу в 2024 году, могут рассчитывать на автоматическое начисление дополнительной помощи. Это осуществляется без необходимости повторного обращения, из информации Пенсионного фонда.

Для тех, кто еще не обращался за субсидией или льготой, есть возможность подать заявление до конца текущего года. После ее назначения дополнительная помощь будет начислена автоматически.

Что еще следует знать украинцам

Раньше мы писали, что зимой гражданам приходится оплачивать не только коммунальные услуги, но и счета за отопление. Для семей с низкими доходами государство предлагает субсидию, однако ее можно потерять из-за действий родственников.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые не в состоянии самостоятельно возмещать расходы на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, имеют право подать заявку на субсидию. Ее размер определяется с учетом доходов домохозяйства, расходов на коммуналку и даты подачи заявки.