Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024 arrow

Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

23 декабря 2024 11:17
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидии на твердое топливо в 2024 году — к какому числу нужно обратиться за помощью
Платежки и деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Уже второй год правительство Украины обеспечивает дополнительную финансовую поддержку семьям, получающим субсидию или льготу на приобретение твердого топлива. Помощь финансируется за счет государственного бюджета и денег от международных партнеров.

О том, кто может получить деньги на твердое топливо и в какое число нужно обратиться за помощью, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кто может получить деньги на твердое топливо

Право на субсидию или льготу имеют домохозяйства, которые используют твердое топливо для обогрева жилья, если у них нет централизованного отопления или они не используют для обогрева природный газ или электроэнергию. Такая поддержка предназначена для семей, доходы которых не позволяют самостоятельно покрывать расходы на отопление.

Заявки на субсидию или льготу подаются раз в год. Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию, а для льготы — заявление и при необходимости справку о наличии печного отопления.

До какого числа нужно обратиться за помощью

Дополнительная финансовая поддержка на закупку твердого топлива предоставляется раз в отопительный сезон. Ее размер рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы уже назначенных субсидий или льгот.

Домохозяйства, уже получившие субсидию или льготу в 2024 году, могут рассчитывать на автоматическое начисление дополнительной помощи. Это осуществляется без необходимости повторного обращения, из информации Пенсионного фонда.

Для тех, кто еще не обращался за субсидией или льготой, есть возможность подать заявление до конца текущего года. После ее назначения дополнительная помощь будет начислена автоматически.

Что еще следует знать украинцам

Раньше мы писали, что зимой гражданам приходится оплачивать не только коммунальные услуги, но и счета за отопление. Для семей с низкими доходами государство предлагает субсидию, однако ее можно потерять из-за действий родственников.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые не в состоянии самостоятельно возмещать расходы на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, имеют право подать заявку на субсидию. Ее размер определяется с учетом доходов домохозяйства, расходов на коммуналку и даты подачи заявки.

коммунальные услуги субсидии отопление льготы помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:34 Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.

11:28 Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

11:21 Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца, — СМИ

11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

11:17 Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

10:57 В Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ — детали от ГУР

10:54 Полиция Киевщины показала последствия атаки вражеских дронов

10:47 Оценка по-новому — как военным будут устанавливать инвалидность

11:34 Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.

11:28 Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

11:21 Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца, — СМИ

11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

11:17 Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

10:57 В Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ — детали от ГУР

10:54 Полиция Киевщины показала последствия атаки вражеских дронов

10:47 Оценка по-новому — как военным будут устанавливать инвалидность

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке