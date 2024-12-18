Субсидія у 2025 році — кого в січні позбавлять допомоги через родича

Пусті кишені. Фото: Pixabay

Взимку окрім звичних комунальних витрат, громадянам потрібно оплачувати рахунки за опалення. Для підтримки родин з низьким доходом у цей період державою передбачений спеціальний механізм — субсидія. Однак інколи через родича право на таку допомогу домогосподарство може втратити.

Про те, чому сім'я може залишитись без субсидії через родича, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Чому можна втратити субсидію через родича

У 2025 році українців, які отримують субсидії, потрібно подбати про збереження фінансової допомоги. У разі, якщо один з членів домогосподарства виїхав за кордон понад 60 днів, він більше не буде враховуватися при нарахуванні субсидії.

Згідно з правилами, заявник зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) про виїзд родича за кордон протягом 30 днів після цього. Якщо таке повідомлення не надійде у встановлені терміни, субсидію припинять, а зайво отримані кошти доведеться повернути.

Зокрема, якщо в домогосподарстві зареєстровано кілька осіб, а один із членів родини перебуває за кордоном понад 60 днів, субсидія буде нарахована лише на того, хто фактично знаходиться в Україні. Це означає, що якщо, наприклад, дружина і дитина виїхали за межі країни, субсидія буде призначена лише чоловіку.

Кого можуть позбавити субсидії в січні 2025 року

Таким чином, родину можуть позбавити субсидії в січні, якщо родич виїхав за кордон у листопаді або на початку грудня. Про це потрібно повідомити Пенсійний фонд до кінця 2024 року. Якщо цього не зробити й про перебування людини за кордоном понад 60 днів стане відомо ПФУ, в січні субсидію припинять, і потрібно буде повернути зайво отримані кошти.

В Пенсійному фонді також попередили, що у випадку анулювання поновити субсидію можна буде лише на початку наступного опалювального або неопалювального сезону після повторного звернення.

Раніше ми писали, сім'ї, які мають проблеми з оплатою комунальних послуг, можуть отримати субсидію. Однак інколи українцям доводиться повернути отриману допомогу.

Також ми розповідали, що розмір субсидії залежить від доходів домогосподарства, витрат на ЖКП та часу подачі заявки. Ті, хто вчасно не звернувся по допомогу, отримають менше грошей.