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Невиплачені субсидії та пільги — як отримати кошти

6 грудня 2024 09:11
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Як повернути гроші за невиплачену субсидію чи пільгу — інструкція
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці, яким важко самостійно оплачувати комунальні рахунки, можуть звернутися щодо спеціальних державних виплат. У випадку смерті отримувача житлової субсидії або пільги невиплачені кошти можуть бути передані іншому члену домогосподарства. Для цього необхідно вчасно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Про те, як українці можуть отримати невиплачену пільгу або субсидію, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Як і хто може отримати гроші

У разі смерті отримувача житлової субсидії в грошовій формі невиплачені кошти можуть бути передані іншій дієздатній особі, яка зазначена у довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Також право на отримання цих коштів має опікун чи піклувальник дитини до 18 років або особи, офіційно визнаної недієздатною. Виплата здійснюється за повний місяць, коли сталася смерть отримувача.

Для отримання цих виплат члени домогосподарства, з урахуванням яких призначалась субсидія або пільга, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України протягом трьох місяців після смерті одержувача. На основі цього документа кошти будуть перераховані заявнику.

Якщо помер пільговик, якому нараховували пільги у готівковій формі, члени його сім’ї також мають право отримати невиплачені кошти. Для цього необхідно подати письмову заяву до завершення бюджетного періоду.

Які документи потрібні для отримання виплат

Законодавство України не передбачає передачу невиплачених сум субсидії чи пільги у спадок. Тому важливо вчасно звернутися до відповідних органів для оформлення виплати. До заяви обов’язково слід додати:

  • реквізити банківського рахунку заявника;
  • копію свідоцтва про смерть отримувача субсидії чи пільги.

У випадку смерті отримувача субсидії чи пільги родичі мають обмежений час, щоб звернутися до відповідних органів по виплату належних їм коштів. Важливо дотриматися встановлених термінів і правильно оформити заяву, адже у спадок ці виплати не передаються.

Раніше ми писали, що опалювальний сезон стає складним випробуванням для тих, хто не може обігріти оселю газом чи електрикою. Для підтримки таких громадян уряд продовжив дію субсидії на дрова.

Також ми розповідали, що субсидія доступна родинам з невеликим доходом, у яких оплата комунальних послуг забирає левову частку сімейного бюджету. Проте у деяких випадках отримані кошти можуть вимагати повернути.

комунальні послуги виплати гроші пільги субсидії

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