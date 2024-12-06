Как вернуть деньги за невыплаченную субсидию или льготу — инструкция

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы, которым трудно самостоятельно оплачивать коммунальные счета, могут обратиться за специальными государственными выплатами. В случае смерти получателя жилищной субсидии или льготы невыплаченные средства могут быть переданы другому члену домохозяйства. Для этого необходимо своевременно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

О том, как украинцы могут получить не выплаченную льготу или субсидию, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Как и кто может получить деньги

В случае смерти получателя жилищной субсидии в денежной форме, невыплаченные средства могут быть переданы другому дееспособному лицу, указанному в справке о зарегистрированных в жилом помещении лицах. Также право на получение этих средств имеет опекун или попечитель ребенка до 18 лет или лица, официально признанного недееспособным. Выплата производится за полный месяц, когда произошла смерть получателя.

Для получения этих выплат члены домохозяйства, с учетом которых назначались субсидия или льгота, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины в течение трех месяцев после смерти получателя. На основании этого документа средства будут перечислены заявителю.

Если умер льготник, получавший льготы в наличной форме, члены его семьи также имеют право получить невыплаченные средства. Для этого необходимо подать письменное заявление до завершения бюджетного периода.

Какие документы нужны для получения выплат

Законодательство Украины не предусматривает передачу невыплаченных сумм субсидии или льготы по наследству. Поэтому важно своевременно обратиться в соответствующие органы по оформлению выплаты. К заявлению обязательно следует добавить:

реквизиты банковского счета заявителя;

копию свидетельства о смерти получателя субсидии или льготы.

В случае смерти получателя субсидии или льготы у родственников есть ограниченное время, чтобы обратиться в соответствующие органы за выплатой причитающихся им средств. Важно соблюсти установленные сроки и правильно оформить заявление, ведь в наследство эти выплаты не передаются.

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Также мы рассказывали, что субсидия доступна семьям с небольшим доходом, в которых оплата коммунальных услуг занимает львиную долю семейного бюджета. Однако в некоторых случаях полученные средства могут потребовать возвращения.