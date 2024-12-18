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Помощь аннулируют — кто из-за родни потеряет субсидию в январе

18 декабря 2024 15:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидия в 2025 году — кого в январе лишат помощи из-за родственников
Пустые карманы. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Зимой кроме привычных коммунальных расходов гражданам нужно оплачивать счета за отопление. Для поддержки семей с низким доходом в этот период государством предусмотрен специальный механизм — субсидия. Однако иногда из-за родственника право на такую помощь домохозяйство может потерять.

О том, почему семья может остаться без субсидии из-за родственников, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему можно потерять субсидию из-за родственника

В 2025 году украинцев, получающих субсидии, следует позаботиться о сохранении финансовой помощи. В случае если один из членов домохозяйства уехал за границу более 60 дней, он больше не будет учитываться при начислении субсидии.

Согласно правилам, заявитель обязан сообщить Пенсионному фонду Украины (ПФУ) о выезде родственника за границу в течение 30 дней после этого. Если такое уведомление не поступит в установленные сроки, субсидию прекратят, а излишне полученные средства придется вернуть.

В частности, если в домохозяйстве зарегистрированы несколько человек, а один из членов семьи находится за границей более 60 дней, субсидия будет начислена только на того, кто фактически находится в Украине. Это означает, что если, например, жена и ребенок уехали за пределы страны, субсидия будет назначена только мужу.

Кого могут лишить субсидии в январе 2025 года

Таким образом, семью могут лишить субсидии в январе, если родственник уехал за границу в ноябре или начале декабря. Об этом следует уведомить Пенсионный фонд до конца 2024 года. Если этого не сделать и о пребывании человека за границей более 60 дней станет известно ПФУ, в январе субсидию прекратят и нужно будет вернуть излишне полученные средства.

В Пенсионном фонде также предупредили, что в случае аннулирования возобновить субсидию можно будет только в начале следующего отопительного или неотапливаемого сезона после повторного обращения.

Ранее мы писали, что семьи, имеющие проблемы с оплатой коммунальных услуг, могут получить субсидию. Однако иногда украинцам приходится вернуть полученную помощь.

Также мы рассказывали, что размер субсидии зависит от доходов домохозяйства, расходов по ЖКУ и времени подачи заявки. Те, кто вовремя не обратился за помощью, получат меньше денег.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон деньги помощь

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