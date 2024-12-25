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Субсидии и другие выплаты в Украине пересчитают — что известно

25 декабря 2024 05:50
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидии и соцвыплаты в Украине будут считать иначе — что изменилось
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Кабинет министров обновил порядок исчисления среднего месячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов социальной помощи. Теперь будут учитывать уплаченный военный сбор.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1467 от 20 декабря 2024 года.

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Согласно постановлению нововведения предполагают, что при исчислении среднего дохода будет учитываться заработная плата после отчислений налогов на доходы физических лиц и военного сбора.

Это важные изменения, учитывая, что с 1 декабря в Украине военный сбор был повышен с 1,5% до 5%. С 1 января 2025 года его также начнут платить физические лица-предприниматели. До этого военный сбор не включался в расчет дохода при оказании социальной помощи.

На что повлияют новые требования

Среднемесячный совокупный доход является ключевым фактором, определяющим право на получение разных видов государственной социальной помощи в Украине. Он влияет на:

  1. Субсидии: размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг зависит от доходов семьи. Чем выше доход, тем меньше сумма субсидии.
  2. Льготы: доходы учитывают при предоставлении льгот, таких как бесплатное питание в школах или льготный проезд. Семьи с большими доходами могут лишиться права на такие привилегии.
  3. Социальные выплаты: для многодетных семей или имеющих детей уровень дохода определяет доступ к дополнительным выплатам.
  4. Назначение пособия: если доход семьи превышает установленный порог, социальную помощь, в частности субсидии, могут не назначить.
  5. Размер пособия: в случае, когда сумма пособия зависит от дохода, его размер определяют как разницу между прожиточным минимумом и доходом семьи.

Для многих украинцев, получающих социальные выплаты от государства, нововведения будут иметь важное значение, ведь среднемесячный совокупный доход семьи является основным показателем, влияющим на размер пособия и возможность его получать.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не в состоянии полностью оплатить жилищно-коммунальные услуги, могут оформить субсидию. Размер такой помощи определяется на основе доходов семьи, расходов на ЖКУ и даты обращения с соответствующим заявлением.

Также мы рассказывали, что второй год подряд правительство оказывает дополнительную финансовую поддержку семьям, получающим субсидии или льготы на закупку твердого топлива. Финансирование этой помощи осуществляется из государственного бюджета и международных доноров.

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