Льготы на оплату ЖКУ — что изменилось для украинцев в 2025 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

С 1 января 2025 года вступили в силу новые условия предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь помощь могут получить только те семьи, где среднемесячный доход на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн.

Об этом отмечается в постановлении Кабмина под номером 1553 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 г. № 389".

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Согласно этим нововведениям, льготы можно получить только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн. Это является максимальным доходом, дающим право на налоговую социальную льготу. Эти требования вступают в силу:

с 1 января 2025 года для тех, кто обратится за льготами в 2025 году;

после завершения отопительного сезона 2024/2025 года для тех, кто получал льготы до 31 декабря 2024 года.

К перечню льготников, на которых повлияют изменения, относятся:

Ветераны и члены их семей. Жертвы нацистских преследований. Реабилитированные лица и пенсионеры, ставшие инвалидами из-за репрессий. Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или инвалиды. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2) и родственники.

Обновленные правила коснутся также инвалидов, уволенных с военной службы, и родственников погибших военнослужащих.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что пенсионеры смогут пользоваться бесплатным проездом и в 2025 году. Однако эта льгота распространяется только на определенные виды транспорта. Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, нужно иметь соответствующее удостоверение или справку.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров обновил правила исчисления среднего месячного дохода семьи для всех видов социальных выплат. Теперь при расчете субсидий будет учитываться также уплаченный военный сбор.