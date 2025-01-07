Субсидію можуть анулювати — хто через дії родича втратить допомогу у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: УНІАН

Субсидії — це важливий інструмент підтримки родин з низьким доходом, які не в змозі самостійно сплачувати комунальні платежі в повному обсязі. Особливо важливою допомога стає в опалювальний сезон, коли витрати українців значно зростають. При цьому отримувачам субсидій потрібно дотримуватись встановлених правил, інакше допомогу можуть скасувати.

Про те, хто може втратити субсидію через родича у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто враховується під час призначення субсидії

У 2025 році українці, які отримують житлові субсидії, мають бути особливо уважними щодо правил подання інформації про членів свого домогосподарства. Особливу увагу потрібно звертати на ситуації, коли хтось із родичів тривалий час перебуває за кордоном. У таких випадках держава може припинити виплату субсидії, а надмірно отримані кошти доведеться повернути.

Якщо один із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, при поданні заяви на отримання субсидії його:

Не беруть до уваги його доходи під час обрахунку субсидії. Не враховують у складі домогосподарства. Соціальні норми житла та комунальних послуг на таку особу не розраховуються.

Таким чином, субсидія призначається без врахування цієї особи.

Що станеться, якщо не повідомити про виїзд родича за кордон

Одержувачі субсидії зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів. Це потрібно зробити протягом 30 днів із моменту настання відповідного факту. У разі виявлення факту перебування члена домогосподарства за кордоном без попередження:

Субсидію припинять виплачувати. Надмірно виплачені кошти доведеться повернути. Для повторного отримання субсидії необхідно подати нову заяву, яка може бути розглянута лише з початку наступного опалювального або неопалювального сезону.

У 2025 році одержувачі субсидій мають уважно стежити за дотриманням правил, щоб уникнути припинення виплат або повернення коштів. Якщо хтось із членів родини планує тривалу поїздку за кордон, варто заздалегідь проінформувати про це відповідні органи, аби зберегти право на державну підтримку.

Раніше ми писали, що багато українців покладаються на субсидії, адже без державної підтримки сплата комунальних рахунків для деяких родин була б вкрай складною. Однак у 2025 році тим, хто отримував субсидії без належних підстав, можливо, доведеться повернути ці кошти до бюджету.

Також ми розповідали, що для громадян, яким бракує коштів на повну оплату комунальних послуг, передбачено допомогу у вигляді субсидій. Крім того, діють окремі пільги, які дозволяють отримувати знижки на оплату комуналки.