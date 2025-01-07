Субсидию могут аннулировать — кто из-за действий родственника потеряет помощь в 2025 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: УНИАН

Субсидии — это важный инструмент поддержки семей с низким доходом, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные платежи в полном объеме. Особенно важной помощь становится в отопительный сезон, когда расходы украинцев значительно возрастают. При этом получателям субсидий нужно придерживаться установленных правил, иначе помощь могут отменить.

О том, кто может потерять субсидию из-за родственника в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто учитывается при назначении субсидии

В 2025 году украинцы, которые получают жилищные субсидии, должны быть особенно внимательными относительно правил представления информации о членах своего домохозяйства. Особое внимание нужно обращать на ситуации, когда кто-то из родственников длительное время находится за границей. В таких случаях государство может прекратить выплату субсидии, а чрезмерно полученные средства придется вернуть.

Если один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней, при подаче заявления на получение субсидии его:

Не принимают во внимание его доходы при расчете субсидии. Не учитывают в составе домохозяйства. Социальные нормы жилья и коммунальных услуг на такое лицо не рассчитываются.

Таким образом, субсидия назначается без учета этого человека.

Что произойдет, если не сообщить о выезде родственника за границу

Получатели субсидии обязаны сообщать Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за границей более 60 дней. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента наступления соответствующего факта. В случае выявления факта пребывания члена домохозяйства за границей без предупреждения:

Субсидию прекратят выплачивать. Излишне выплаченные средства придется вернуть. Для повторного получения субсидии необходимо подать новое заявление, которое может быть рассмотрено лишь с начала следующего отопительного или неотопительного сезона.

В 2025 году получатели субсидий должны внимательно следить за соблюдением правил, чтобы избежать прекращения выплат или возврата средств. Если кто-то из членов семьи планирует длительную поездку за границу, стоит заранее проинформировать об этом соответствующие органы, чтобы сохранить право на государственную поддержку.

Ранее мы писали, что многие украинцы полагаются на субсидии, ведь без государственной поддержки оплата коммунальных счетов для некоторых семей была бы крайне сложной. Однако в 2025 году тем, кто получал субсидии без надлежащих оснований, возможно, придется вернуть эти средства в бюджет.

Также мы рассказывали, что для граждан, которым не хватает средств на полную оплату коммунальных услуг, предусмотрена помощь в виде субсидий. Кроме того, действуют отдельные льготы, которые позволяют получать скидки на оплату коммуналки.