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Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

9 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги після 60 років — яку підтримку отримають пенсіонери у 2025 році
Людина похилого віку. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Підтримка громадян похилого віку — це важливий елемент соціальної політики України. Проте багато хто з пенсіонерів навіть не знає, які саме пільги їм доступні у 2025 році, а тому можуть втратити можливість скористатись допомогою від держави. 

Про те, які пільги можуть оформити українці старше 60 років у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які пільги доступні у 2025 році

Оскільки пенсіонери відносяться до найбільш уразливих верств населення, держава надає їм фінансову допомогу та підтримку в різних аспектах життя. Тож громадяни, яким виповнилось 60 у 2025 році та мають пенсійне посвідчення, можуть оформити такі пільги:

  • Безплатний проїзд

Пенсіонери мають право на безплатний проїздом на різних видах транспорту в Україні. Це стосується міського громадського транспорту (окрім метро та таксі), приміських автобусів та електричок.

  • 50% знижка на автострахування

Згідно з українським законодавством, пенсіонери, які мають авто з двигуном об'ємом до 2500 куб. см або потужністю електродвигуна до 100 кВт, можуть отримати 50% знижку на страховку. Відповідно до нових правил, керувати автомобілем з пільговим страхуванням можуть не тільки самі пенсіонери, а й інші люди, які належать до пільгових категорій.

  • Безплатна юридична допомога

Пенсіонери мають право на безплатну або значно знижену плату за юридичні послуги для захисту своїх прав. Це включає консультації, оформлення документів та інші правові послуги.

  • Звільнення від податку на землю

Пенсіонери можуть бути звільнені від земельного податку, якщо володіють земельною ділянкою відповідного розміру:

  1. До 0,12 га — для садівництва.
  2. До 0,10 га — для дачних потреб.
  3. До 0,01 га — для будівництва гаража.
  4. До 0,10 га — для будівництва в містах.
  5. До 0,15 га — для будівництва у селищах міського типу.
  6. До 0,25 га — для будівництва житлового будинку в селі.
  7. До 2 га — для ведення особистого сільського господарства.
  • Комунальні пільги та субсидії

Для пенсіонерів, які живуть у сільській місцевості та працювали в таких сферах, як медицина, освіта чи культура, доступна пільга на оплату комунальних послуг у розмірі 100%. 

Також пенсіонери, що проживають у містах, можуть отримати субсидію, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж, розрахований індивідуально. Оформити субсидію можна через Пенсійний фонд України або через портал "Дія".

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що пенсіонери, що працювали за певними спеціальностями та мешкають у сільській місцевості, можуть отримати повну знижку на оплату комунальних послуг, покупку твердого та рідкого пального для печей, а також скрапленого газу. Проте, в окремих випадках ці пільги можуть бути скасовані.

Також ми розповідали, що згідно з українським законодавством, певним категоріям громадян надаються соціальні привілеї. Однією з таких груп є діти війни, які мають право на зручніші умови для отримання відпусток, знижки на комунальні послуги та інші пільги.

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