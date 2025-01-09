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Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

9 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы после 60 лет — какую поддержку получат пенсионеры в 2025 году
Человек преклонного возраста. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Поддержка граждан пожилого возраста — это важный элемент социальной политики Украины. Однако многие из пенсионеров даже не знают, какие именно льготы им доступны в 2025 году, а потому могут потерять возможность воспользоваться помощью от государства.

О том, какие льготы могут оформить украинцы старше 60 лет в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие льготы доступны в 2025 году

Поскольку пенсионеры относятся к наиболее уязвимым слоям населения, государство оказывает им финансовую помощь и поддержку в различных аспектах жизни. Поэтому граждане, которым исполнилось 60 и имеют пенсионное удостоверение, могут оформить следующие льготы:

  • Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проездом на разных видах транспорта в Украине. Это касается городского общественного транспорта (кроме метро и такси), пригородных автобусов и электричек.

  • 50% скидка на автострахование

Согласно украинскому законодательству, пенсионеры, имеющие авто с двигателем объемом до 2500 куб. см или мощностью электродвигателя до 100 кВт, могут получить 50% скидку на страховку. Согласно новым правилам, управлять автомобилем со льготным страхованием могут не только сами пенсионеры, но и другие люди, которые относятся к льготным категориям.

  • Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры имеют право на бесплатную или значительно сниженную плату за юридические услуги для защиты своих прав. Это включает консультации, оформление документов и другие правовые услуги.

  • Освобождение от налога на землю

Пенсионеры могут быть освобождены от земельного налога, если владеют земельным участком соответствующего размера:

  1. До 0,12 га — для садоводства.
  2. До 0,10 га — для дачных нужд.
  3. До 0,01 га — для строительства гаража.
  4. До 0,10 га — для строительства в городах.
  5. До 0,15 га — для строительства в поселках городского типа.
  6. До 0,25 га — для строительства жилого дома в селе.
  7. До 2 га — для ведения личного сельского хозяйства.
  • Коммунальные льготы и субсидии

Для пенсионеров, которые живут в сельской местности и работали в таких сферах, как медицина, образование или культура, доступна льгота на оплату коммунальных услуг в размере 100%.

Также пенсионеры, проживающие в городах, могут получить субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, рассчитанный индивидуально. Оформить субсидию можно через Пенсионный фонд Украины или через портал "Дія".

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности, могут получить полную скидку на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого топлива для печей, а также сжиженного газа. Однако, в отдельных случаях эти льготы могут быть отменены.

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, определенным категориям граждан предоставляются социальные привилегии. Одной из таких групп являются дети войны, которые имеют право на более удобные условия для получения отпусков, скидки на коммунальные услуги и другие льготы.

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