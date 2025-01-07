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Підтримка дітей війни — які пільги можна оформити у 2025 році

7 січня 2025 17:36
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Соціальні гарантії для дітей війни — які пільги надає держава у 2025 році
Пенсіонер в окулярах. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українське законодавство забезпечує соціальні привілеї для окремих категорій населення. Серед них — діти війни, які мають право на полегшені умови отримання відпусток, знижки на оплату комунальних послуг та інші пільги.

Про те, які пільги можуть оформити діти війни у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Відповідно до статті 5 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", ця категорія громадян може планувати щорічну відпустку у зручний для них час. Окрім того, діти війни мають право на додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів, яку вони можуть використати один раз на рік. 

Законодавство України також передбачає такі соціальні гарантії для цієї категорії громадян:

  • переважне право залишитися на роботі під час скорочення штату;
  • першочергове отримання земельних ділянок для будівництва житла, ведення садівництва чи городництва;
  • компенсацію за тимчасову непрацездатність у розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від трудового стажу.

Які комунальні пільги мають діти війни

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України, діти війни можуть отримати 25% знижку на комунальні послуги, такі як газ і електроенергія, у межах середніх норм споживання. 

Однак це право діє, якщо середньомісячний дохід на одну особу в родині за останні пів року не перевищує встановленого порогу для податкової соціальної пільги. На сьогодні знижка доступна, якщо середньомісячний дохід на члена сім’ї не перевищує 4 240 гривень.

Раніше ми писали, що пенсіонери, які працювали за певними професіями та мешкають у сільській місцевості, мають право на повну компенсацію витрат за комунальні послуги, покупку палива для опалення (твердого, рідкого) та балонного газу. Проте інколи пільги можуть бути скасовані.

Також ми розповідали, що в Україні статус "дитини війни" надається особам, які були неповнолітніми під час завершення Другої світової війни. Для цієї категорії держава передбачає низку пільг. Однак цей статус не варто плутати зі статусом дітей, які постраждали через військові дії чи збройні конфлікти.

діти статус пільги допомога соціальний захист

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