Социальные гарантии для детей войны — какие льготы предоставляет государство в 2025 году

Пенсионер в очках. Фото: Pexels

Украинское законодательство обеспечивает социальные привилегии для отдельных категорий населения. Среди них — дети войны, которые имеют право на облегченные условия получения отпусков, скидки на оплату коммунальных услуг и другие льготы.

О том, какие льготы могут оформить дети войны в 2025 году, отмечается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О социальной защите детей войны", эта категория граждан может планировать ежегодный отпуск в удобное для них время. Кроме того, дети войны имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель, который они могут использовать один раз в год.

Законодательство Украины также предусматривает такие социальные гарантии для этой категории граждан:

преимущественное право остаться на работе во время сокращения штата;

первоочередное получение земельных участков для строительства жилья, ведения садоводства или огородничества;

компенсацию за временную нетрудоспособность в размере 100% средней зарплаты, независимо от трудового стажа.

Какие коммунальные льготы имеют дети войны

Согласно постановлениям Кабинета Министров Украины, дети войны могут получить 25% скидку на коммунальные услуги, такие как газ и электроэнергия, в пределах средних норм потребления.

Однако это право действует, если среднемесячный доход на одного человека в семье за последние полгода не превышает установленного порога для налоговой социальной льготы. На сегодня скидка доступна, если среднемесячный доход на члена семьи не превышает 4 240 гривен.

Ранее мы писали, что пенсионеры, которые работали по определенным профессиям и живут в сельской местности, имеют право на полную компенсацию расходов за коммунальные услуги, покупку топлива для отопления (твердого, жидкого) и баллонного газа. Однако иногда льготы могут быть отменены.

Также мы рассказывали, что в Украине статус "ребенка войны" предоставляется лицам, которые были несовершеннолетними во время завершения Второй мировой войны. Для этой категории государство предусматривает ряд льгот. Однако этот статус не стоит путать со статусом детей, пострадавших из-за военных действий или вооруженных конфликтов.