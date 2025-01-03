Статус дитина війни у 2025 році — хто та як може оформити

Дитина дивиться у вікно. Фото: Pexels

В Україні через повномасштабне вторгнення багато громадян стали внутрішньо переміщеними особами або біженцями. Окрім того, діти, які постраждали від війни, можуть отримати спеціальний статус. Це право надається дітям до 18 років, які постраждали через воєнні дії та конфлікти.

Про те, що дає цей статус і як його отримати у 2025 році, зазначається в постанові Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".

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Хто може отримати статус у 2025 році

Щоб отримати статус "Дитина війни", законний представник або опікун дитини має подати заяву до служби у справах неповнолітніх. Його можуть отримати:

Діти, які стали жертвами сексуального насильства. Діти, яких незаконно викрали або утримували в полоні. Діти, які зазнали фізичних травм під час збройних конфліктів або в зоні бойових дій. Діти, які пережили психологічне насильство через війну, включаючи тих, хто постраждав під час тимчасової окупації, потрапив у полон або втратив батьків.

Статус надається органами опіки за місцем реєстрації або фактичного перебування дитини.

Які документи потрібно підготувати

До переліку документі для оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, входять:

Закордонний паспорт. Паспорт громадянина України (якщо є). Документ, що засвідчує особу законного представника. Виписка з реєстру територіальної громади (за наявності). Довідка про реєстрацію дитини як внутрішньо переміщеної особи (якщо є). Свідоцтво про народження дитини або інший документ, що підтверджує її особу. Документи, що підтверджують факт злочину щодо дитини, наприклад, висновок судово-медичної експертизи.

У 2025 році діти війни не отримуватимуть грошових виплат через відсутність відповідних законодавчих ініціатив. Проте місцеві органи влади можуть надавати допомогу на оздоровлення, психологічну підтримку та освітні потреби.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні діятиме програма "Дитина не одна", яка надає фінансову підтримку сім'ям, що тимчасово піклуються про дітей до набуття ними статусу сироти чи дитини без батьківського піклування. Однак раніше такі родини не підтримували.

Також ми розповідали, що аліменти — це обов’язкові виплати, які один із батьків сплачує на утримання дитини, якщо не проживає з нею. Їх сума має покривати базові потреби дитини та сприяти її розвитку.