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Дети войны — можно ли получить выплаты и льготы в 2025 году

3 января 2025 15:57
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Статус ребенок войны в 2025 году — кто и как может оформить
Ребенок смотрит в окно. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине из-за полномасштабного вторжения многие граждане стали внутренне перемещенными лицами или беженцами. Кроме того, дети, пострадавшие от войны, могут получить специальный статус. Это право предоставляется детям до 18 лет, которые пострадали из-за военных действий и конфликтов.

О том, что дает этот статус и как его получить в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

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Кто может получить статус в 2025 году

Чтобы получить статус "Ребенок войны", законный представитель или опекун ребенка должен подать заявление в службу по делам несовершеннолетних. Его могут получить:

  1. Дети, которые стали жертвами сексуального насилия.
  2. Дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену.
  3. Дети, которые получили физические травмы во время вооруженных конфликтов или в зоне боевых действий.
  4. Дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, включая тех, кто пострадал во время временной оккупации, попал в плен или потерял родителей.

Статус предоставляется органами опеки по месту регистрации или фактического пребывания ребенка.

Какие документы нужно подготовить

В перечень документов для оформления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, входят:

  1. Заграничный паспорт.
  2. Паспорт гражданина Украины (если есть).
  3. Документ, удостоверяющий личность законного представителя.
  4. Выписка из реестра территориальной общины (при наличии).
  5. Справка о регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица (если есть).
  6. Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность.
  7. Документы, подтверждающие факт преступления в отношении ребенка, например, заключение судебно-медицинской экспертизы.

     

В 2025 году дети войны не будут получать денежных выплат из-за отсутствия соответствующих законодательных инициатив. Однако местные органы власти могут оказывать помощь на оздоровление, психологическую поддержку и образовательные потребности.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине будет действовать программа "Ребенок не один", которая предоставляет финансовую поддержку семьям, которые временно заботятся о детях до приобретения ими статуса сироты или ребенка без родительской опеки. Однако ранее такие семьи не поддерживали.

Также мы рассказывали, что алименты — это обязательные выплаты, которые один из родителей платит на содержание ребенка, если не проживает с ним. Их сумма должна покрывать базовые потребности ребенка и способствовать его развитию.

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