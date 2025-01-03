Статус ребенок войны в 2025 году — кто и как может оформить

Дети войны — можно ли получить выплаты и льготы в 2025 году
В Украине из-за полномасштабного вторжения многие граждане стали внутренне перемещенными лицами или беженцами. Кроме того, дети, пострадавшие от войны, могут получить специальный статус. Это право предоставляется детям до 18 лет, которые пострадали из-за военных действий и конфликтов.
О том, что дает этот статус и как его получить в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".
Кто может получить статус в 2025 году
Чтобы получить статус "Ребенок войны", законный представитель или опекун ребенка должен подать заявление в службу по делам несовершеннолетних. Его могут получить:
- Дети, которые стали жертвами сексуального насилия.
- Дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену.
- Дети, которые получили физические травмы во время вооруженных конфликтов или в зоне боевых действий.
- Дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, включая тех, кто пострадал во время временной оккупации, попал в плен или потерял родителей.
Статус предоставляется органами опеки по месту регистрации или фактического пребывания ребенка.
Какие документы нужно подготовить
В перечень документов для оформления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, входят:
- Заграничный паспорт.
- Паспорт гражданина Украины (если есть).
- Документ, удостоверяющий личность законного представителя.
- Выписка из реестра территориальной общины (при наличии).
- Справка о регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица (если есть).
- Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность.
- Документы, подтверждающие факт преступления в отношении ребенка, например, заключение судебно-медицинской экспертизы.
В 2025 году дети войны не будут получать денежных выплат из-за отсутствия соответствующих законодательных инициатив. Однако местные органы власти могут оказывать помощь на оздоровление, психологическую поддержку и образовательные потребности.
Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине будет действовать программа "Ребенок не один", которая предоставляет финансовую поддержку семьям, которые временно заботятся о детях до приобретения ими статуса сироты или ребенка без родительской опеки. Однако ранее такие семьи не поддерживали.
Также мы рассказывали, что алименты — это обязательные выплаты, которые один из родителей платит на содержание ребенка, если не проживает с ним. Их сумма должна покрывать базовые потребности ребенка и способствовать его развитию.
Читайте Новини.LIVE!