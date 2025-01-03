Статус ребенок войны в 2025 году — кто и как может оформить

Ребенок смотрит в окно. Фото: Pexels

В Украине из-за полномасштабного вторжения многие граждане стали внутренне перемещенными лицами или беженцами. Кроме того, дети, пострадавшие от войны, могут получить специальный статус. Это право предоставляется детям до 18 лет, которые пострадали из-за военных действий и конфликтов.

О том, что дает этот статус и как его получить в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

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Кто может получить статус в 2025 году

Чтобы получить статус "Ребенок войны", законный представитель или опекун ребенка должен подать заявление в службу по делам несовершеннолетних. Его могут получить:

Дети, которые стали жертвами сексуального насилия. Дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену. Дети, которые получили физические травмы во время вооруженных конфликтов или в зоне боевых действий. Дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, включая тех, кто пострадал во время временной оккупации, попал в плен или потерял родителей.

Статус предоставляется органами опеки по месту регистрации или фактического пребывания ребенка.

Какие документы нужно подготовить

В перечень документов для оформления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, входят:

Заграничный паспорт. Паспорт гражданина Украины (если есть). Документ, удостоверяющий личность законного представителя. Выписка из реестра территориальной общины (при наличии). Справка о регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица (если есть). Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность. Документы, подтверждающие факт преступления в отношении ребенка, например, заключение судебно-медицинской экспертизы.

В 2025 году дети войны не будут получать денежных выплат из-за отсутствия соответствующих законодательных инициатив. Однако местные органы власти могут оказывать помощь на оздоровление, психологическую поддержку и образовательные потребности.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине будет действовать программа "Ребенок не один", которая предоставляет финансовую поддержку семьям, которые временно заботятся о детях до приобретения ими статуса сироты или ребенка без родительской опеки. Однако ранее такие семьи не поддерживали.

Также мы рассказывали, что алименты — это обязательные выплаты, которые один из родителей платит на содержание ребенка, если не проживает с ним. Их сумма должна покрывать базовые потребности ребенка и способствовать его развитию.