Якими будуть аліменти на дітей у 2025 році — мінімальний та максимальний розмір

Людина тримає гроші в руці. Фото: УНІАН

Аліменти — це регулярні платежі, які один з батьків виплачує на підтримку дитини, якщо він не проживає разом із нею. Сума аліментів повинна бути достатньою для забезпечення основних потреб та нормального розвитку дитини. Законодавством України визначено мінімальний та максимальний розмір цих виплат.

Про те, яким буде розмір аліментів у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який мінімальний та максимальний розмір аліментів у 2025 році

Згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України, батьки повинні забезпечувати утримання дитини до її повноліття, тобто до 18 років. У 2025 році правила нарахування аліментів в Україні залишаться такими ж, як і в попередньому році.

Це пов'язано з тим, що більша частина бюджету йде на оборону та підтримку армії. А тому переглядати соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум, який впливає на розмір аліментів, поки що не планується. Прожитковий мінімум на 2025 рік встановили на такому рівні:

Для дітей до 6 років: 2 563 грн.

Для дітей від 6 до 18 років: 3 196 грн.

Ці суми визначають мінімальний та максимальний розмір аліментів. Однак виплата, у 2025 році, не може бути меншою за 50% від прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини. Отже, наступного року аліменти будуть такими:

Діти до 6 років:

Мінімальні — 1 281,5 грн; Максимальні — 25 630 грн.

Діти від 6 до 18 років:

Мінімальні — 1 598 грн; Максимальні — 31 960 грн.

Максимальна сума аліментів на 2025 рік може становити 10 прожиткових мінімумів для відповідного віку. Однак, якщо батьки згодні, вони можуть платити більше, але ця сума повинна бути прописана в нотаріально завіреному договорі.

Від чого залежить розмір аліментів

Розмір аліментів визначається залежно від доходів платника та призначається у фіксованій сумі. При цьому суд враховує:

доходи та витрати платника;

наявність майна (нерухомість, авто тощо);

стан здоров'я та матеріальний стан дитини й платника;

наявність інших дітей та непрацездатних родичів у платника.

Аліменти можуть платитись за домовленістю між батьками або стягуватись через суд, якщо між ними немає згоди. Якщо хтось ухиляється від сплати, передбачено покарання, включаючи штрафи.

Раніше ми писали, що у 2025 році статус "дитина війни" надаватиметься всім дітям, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів. Для отримання цього статусу необхідно подати відповідну заяву та надати певні документи.

Також ми розповідали, що в Україні щороку визначається розмір прожиткового мінімуму — суми, яка потрібна для покриття основних потреб людини. Проте багато громадян не знають, як розраховується цей показник та на що він впливає.