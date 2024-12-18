Хто у 2025 році зможе оформити статус дитина війни — деталі

Діти. Фото: Unsplash

У 2024 році статус "дитина війни" надається усім постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Для цього потрібно подати відповідну заяву та надати деякі документи.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що варто знати про оформлення цього статусу.

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Кому надають статус "дитина війни"

Держава надає статус "дитина війни" за правилами, які визначені у постанові Кабінету міністрів №268. У документі, зокрема, вказано, що відповідний статус може отримати громадянин у віці до 18 років, якого визнали постраждалою внаслідок збройних конфліктів або воєнних дій.

Отже, якщо слідувати чинному законодавству, офіційно "дитиною війни" вважаються:

неповнолітні особи, які постраждали фізично внаслідок збройних конфліктів під час їхнього перебування в зоні воєнних дій, що стало причиною розладу здоров’я;

неповнолітні особи, які зазнали сексуального насильства;

діти, які зазнали психологічного насильства через війну. До цієї категорії належать неповнолітні особи, які перенесли психологічне насильство в умовах тимчасової окупації або в зоні бойових дій, через потрапляння у полон чи каліцтво батьків.

діти, яких викрали та утримували в полоні або за кордоном.

Хто надає статус та як його отримати

Наданням статусу "дитина війни" займаються в органах опіки за задекларованим або зареєстрованим місцем перебування дитини, незалежно від того, чи перебуває вона в зоні бойових дій, чи внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Щоби отримати статус, потрібні такі документи:

свідоцтво про народження або інший документ, який посвідчує особу;

документ, який підтверджує особу законного представника дитини;

довідка про взяття дитини на облік внутрішньо переміщених осіб (якщо є);

паспорт громадянина України (за його наявності);

закордонний паспорт;

витяг з реєстру територіальної громади (якщо є).

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