Безплатні послуги для пенсіонерів у 2025 році — перелік пільг

Розмова двох пенсіонерів. Фото: Pixabay

Старість — це період коли людина часто потребує додаткової уваги та підтримки. В Україні громадяни пенсійного віку мають доступ до низки соціальних пільг. Деякі послуги для них надаються безоплатно або з певними знижками, що значно полегшує їх фінансове навантаження.

Про те, які пільги зможуть оформити пенсіонери у 2025 році, нагадали в Пенсійному фонді України.

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Відповідно до чинного порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, деякі пенсіонери можуть бути звільнені від сплати за комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Ця пільга поширюється на людей, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали у певних сферах. Це стосується вчителів, працівників медицини, бібліотекарів і представників культурної галузі.

Решта пенсіонерів може оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії допомагають зменшити фінансові витрати на комуналку, а їх розмір залежить від загального доходу пенсіонера та вартості послуг.

Пенсіонери також мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом. Однак це не стосується метро та таксі, де оплата здійснюється на загальних умовах.

Які додаткові послуги можуть отримати пенсіонери безплатно

Люди похилого віку з низьким рівнем доходу можуть отримати безплатну правову підтримку. Це стосується тих пенсіонерів, чий розмір пенсії не перевищує 4 722 гривні, або ж 6 056 гривень для осіб з інвалідністю. Допомога включає як первинні, так і вторинні юридичні послуги.

Також пенсіонери можуть скористатися пільгою щодо звільнення від сплати земельного податку. Однак це можливо лише в разі, якщо розмір земельної ділянки відповідає встановленим нормам.

Раніше ми писали, що розмір пенсії в Україні визначається на основі страхового стажу та суми внесків, які громадянин сплачував протягом своєї трудової діяльності. Якщо людина не накопичила необхідної кількості стажу, вона втрачає право на пенсію за віком і може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

Також ми розповідали, що бувають ситуації, коли громадянин досягає пенсійного віку, але наявний страховий стаж виявляється недостатнім для оформлення пенсії. У такому випадку є можливість його докупити.