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Рік страхового стажу в Україні — за скільки та як можна купити

16 грудня 2024 09:52
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Вихід на пенсію у 2025 році — скільки коштує компенсувати нестачу стажу
Пенсіонер вводить дані картки. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Інколи людина досягає пенсійного віку, але кількість накопиченого страхового стажу не дозволяє їй вийти на заслужений відпочинок. В такому разі стаж можна докупити. Це можна зробити як для себе, так і для іншої особи.

Про те, скільки коштуватиме рік стажу у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України

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Хто може докупити страховий стаж

У 2024 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. У разі його нестачі є можливість "докупити" потрібні роки. Скористатися цією опцією можуть як застраховані, так і незастраховані особи, які досягли 16-річного віку та належать до однієї з таких категорій громадян:

  1. Люди, які отримували невисокий офіційний дохід.
  2. Ті, хто тривалий час проживав за кордоном і хоче оформити пенсію в Україні.
  3. Громадяни, яким не вистачає необхідного стажу для виходу на пенсію. 

Скільки коштуватиме страховий стаж у 2025 році

Вартість одного місяця страхового стажу дорівнює мінімальному страховому внеску. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні. Станом на зараз це 22% від 8 000 гривень.

Щоб дізнатися, скільки коштує рік страхового стажу, потрібно помножити мінімальний внесок за місяць на 12. Таким чином, загальна вартість річного стажу становить 21 120 гривень.

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишатиметься на рівні поточного року. Тому й вартість річного стажу залишиться незмінною — 21 120 гривень.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що розмір пенсії для українців визначається обсягом страхового стажу та сумою внесків, сплачених протягом трудового періоду. У разі недостатньої кількості стажу громадяни не зможуть отримати пенсію за віком і матимуть право лише на соціальну допомогу.

Також ми розповідали, що працівники освітньої та соціальної сфер, які виходять на пенсію за вислугою років і накопичили необхідний страховий стаж, мають можливість отримати одноразову грошову виплату. Її розмір еквівалентний 10 місячним пенсіям. 

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17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

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