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Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

14 грудня 2024 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Найменші пенсії у 2025 році — хто та чому отримуватиме мінімум грошей
Пенсіонер рахує монети. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Пенсія українців залежить від страхового стажу та розміру внесків, сплачених за час трудової діяльності. Однак, якщо людина не набрала достатнього стажу, вона не зможе претендувати на пенсію за віком, а отримає лише соціальну допомогу.

Про те, хто отримуватиме мінімальні виплати у 2025 році, зазначається на порталі "Дія".

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Вийти на пенсію українці можуть лише за умови досягнення певного віку і при наявності необхідного стажу. У 2025 році умови такі:

  • у 60 років — за наявності мінімум 32 років страхового стажу;
  • у 63 роки — при наявності від 22 років стажу;
  • у 65 років — при наявності від 15 років стажу.

Громадяни, які не мають необхідного страхового стажу або не працювали, можуть отримати соціальну допомогу від держави. Така пенсія призначається лише після досягнення 65 років. Розмір цієї допомоги відповідає прожитковому мінімуму, який у 2025 році не зміниться та буде становити  2 361 гривню.

Як оформити соціальну пенсію

Щоб отримати соціальну пенсію, необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. Для цього потрібно мати при собі:

  • паспорт;
  • довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;
  • декларацію про доходи всіх членів родини (додатково надаються довідки про доходи).

Однак допомогу надають не всім. Соціальна пенсія не призначається, якщо заявник або його родина мають певні доходи чи майно. Основні причини відмови такі:

  1. Наявність майна: у родини є кілька квартир чи автомобілів.
  2. Наявність доходу: заявник працює, отримує іншу пенсію або має інші джерела доходу.
  3. Перевищення доходу родини: середньомісячний дохід родини перевищує прожитковий мінімум.
  4. Великі покупки: хтось із родини придбав товар чи послугу на суму понад 50 000 гривень за останні шість місяців.

Соціальна пенсія — це державна гарантія для українців, які не мають страхового стажу, але потребують фінансової допомоги для покриття витрат на основні потреби.

Раніше ми писали, що для отримання пенсії у 2024 році, людина повинна бути не молодшою за 60 років і мати не менше 31 року страхового стажу. Проте деякі громадяни, які відповідають цим умовам, продовжують працювати.

Також ми розповідали, що пенсія людини залежить від стажу та розміру страхових внесків, які вона робила за час роботи. Однак вона не може бути меншою або більшою встановлених законодавством значень.

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