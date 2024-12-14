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Пенсии в 2025 году — кто будет получать наименьшие выплаты

14 декабря 2024 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Самые маленькие пенсии в 2025 году — кто и почему будет получать минимум денег
Пенсионер считает монеты. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Пенсия украинцев зависит от страхового стажа и размера взносов, уплаченных за время трудовой деятельности. Однако, если человек не набрал достаточного стажа, он не сможет претендовать на пенсию по возрасту, а получит только социальную помощь.

О том, кто будет получать минимальные выплаты в 2025 году, отмечается на портале "Дія".

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Кто получит минимальную пенсию

Выйти на пенсию украинцы могут только при достижении определенного возраста и при наличии необходимого стажа. В 2025 году условия таковы:

  • в 60 лет — при наличии минимум 32 лет страхового стажа;
  • в 63 года — при наличии от 22 лет стажа;
  • в 65 лет — при наличии от 15 лет стажа.

Граждане, не имеющие необходимого страхового стажа или не работавшие, могут получить социальную помощь от государства. Такая пенсия назначается только по достижении 65 лет. Размер этой помощи соответствует прожиточному минимуму, который в 2025 году не изменится и будет составлять 2 361 гривну.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы получить социальную пенсию, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Для этого нужно иметь при себе:

  • паспорт;
  • справку страховой стаж из Пенсионного фонда;
  • декларацию о доходах всех членов семьи (дополнительно предоставляются справки о доходах).

Однако помощь оказывают не всем. Социальная пенсия не назначается, если у заявителя или его семьи есть определенные доходы или имущество. Основные причины отказа таковы:

  1. Наличие имущества: у семьи есть несколько квартир или автомобилей.
  2. Наличие дохода: заявитель работает, получает другую пенсию или имеет другие источники дохода.
  3. Превышение дохода семьи: среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум.
  4. Большие покупки: кто-то из семьи приобрел товар или услугу на сумму более 50 000 гривен за последние шесть месяцев.

Социальная пенсия — это государственная гарантия для украинцев, не имеющих страхового стажа, но нуждающихся в финансовой помощи для покрытия расходов на основные нужды.

Ранее мы писали, что для получения пенсии в 2024 году, человек должен быть не моложе 60 лет и иметь не менее 31 года страхового стажа. Однако некоторые граждане, отвечающие этим условиям, продолжают работать.

Также мы рассказывали, что пенсия человека зависит от стажа и размера страховых взносов, которые он внес за время работы. Однако она не может быть меньше или больше установленных законодательством значений.

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