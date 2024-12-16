Выход на пенсию в 2025 году — сколько стоит компенсировать нехватку стажа

Пенсионер вводит данные карты. Фото: Pexels

Иногда человек достигает пенсионного возраста, но количество накопленного страхового стажа не позволяет ему выйти на заслуженный отдых. В таком случае стаж можно докупить. Это можно сделать как для себя, так и для другого человека.

О том, сколько будет стоить год стажа в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может докупить страховой стаж

В 2024 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. В случае его недостатка есть возможность "докупить" нужные годы. Воспользоваться этой опцией могут как застрахованные, так и незастрахованные лица, достигшие 16-летнего возраста и относящиеся к одной из следующих категорий граждан:

Люди, получавшие низкий официальный доход. Те, кто долго проживал за границей и хочет оформить пенсию в Украине. Граждане, которым не хватает стажа для выхода на пенсию.

Сколько будет стоить страховой стаж в 2025 году

Стоимость одного месяца страхового стажа равна минимальному страховому взносу. Он составляет 22% минимальной заработной платы, установленной в Украине. На сегодня это 22% от 8 000 гривен.

Чтобы узнать, сколько стоит год страхового стажа, нужно умножить минимальный взнос за месяц на 12. Таким образом, общая стоимость годового стажа составляет 21 120 гривен.

В 2025 г. размер минимальной заработной платы будет оставаться на уровне текущего года. Поэтому стоимость годового стажа останется неизменной — 21 120 гривен.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что размер пенсии для украинцев определяется размером страхового стажа и суммой взносов, уплаченных в течение трудового периода. В случае недостаточного количества стажа граждане не смогут получить пенсию по возрасту и иметь право только на социальную помощь.

Также мы рассказывали, что работники образовательной и социальной сфер, выходящие на пенсию по выслуге лет и накопившие необходимый страховой стаж, имеют возможность получить единовременную денежную выплату. Ее размер эквивалентен 10 месячным пенсиям.