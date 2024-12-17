Бесплатные услуги для пенсионеров в 2025 году — перечень льгот

Разговор двух пенсионеров. Фото: Pixabay

Старость — это период, когда человек часто требует дополнительного внимания и поддержки. В Украине граждане пенсионного возраста имеют доступ к ряду социальных льгот. Некоторые услуги предоставляются бесплатно или с определенными скидками, что значительно облегчает их финансовую нагрузку.

О том, какие льготы смогут оформить пенсионеры в 2025 году, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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В соответствии с действующим порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи некоторые пенсионеры могут быть освобождены от уплаты за коммунальные услуги, приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Эта льгота распространяется на людей, проживающих в сельской местности, и до выхода на пенсию работали в определенных сферах. Это касается учителей, работников медицины, библиотекарей и представителей культурной отрасли.

Остальные пенсионеры могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии помогают снизить финансовые расходы на коммуналку, а их размер зависит от общего дохода пенсионера и стоимости услуг.

Пенсионеры также имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Однако это не касается метро и такси, где оплата производится на общих условиях.

Какие дополнительные услуги могут получить пенсионеры бесплатно

Пожилые люди с низким уровнем дохода могут получить бесплатную правовую поддержку. Это касается тех пенсионеров, чей размер пенсии не превышает 4 722 гривны, или же 6 056 гривен для лиц с инвалидностью. Помощь включает как первичные, так и вторичные юридические услуги.

Также пенсионеры могут воспользоваться льготой по освобождению от уплаты земельного налога. Однако это возможно только в том случае, если размер земельного участка соответствует установленным нормам.

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине определяется на основе страхового стажа и суммы взносов, уплачиваемых гражданином в течение своей трудовой деятельности. Если человек не накопил необходимое количество стажа, он теряет право на пенсию по возрасту и может рассчитывать только на социальную помощь от государства.

Также мы рассказывали, что бывают ситуации, когда гражданин достигает пенсионного возраста, но имеющийся страховой стаж оказывается недостаточным для оформления пенсии. В таком случае есть возможность его докупить.