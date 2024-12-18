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Ребенок войны — кому дают статус в 2025 году

18 декабря 2024 21:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Кто в 2025 году сможет оформить статус ребенок войны — подробности
Дети. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В 2024 году статус "ребенок войны" предоставляется всем пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Для этого следует подать соответствующее заявление и предоставить некоторые документы.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что следует знать об оформлении этого статуса.

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Кому дают статус "ребенок войны"

Государство предоставляет статус "ребенок войны" по правилам, определенным в постановлении Кабинета Министров №268. В документе, в частности указано, что соответствующий статус может получить гражданин в возрасте до 18 лет, который признан пострадавшим в результате вооруженных конфликтов или военных действий.

Если следовать действующему законодательству, официально "ребенком войны" считаются:

  • несовершеннолетние граждане, пострадавшие физически в результате вооруженных конфликтов во время их пребывания в зоне военных действий, ставших причиной расстройства здоровья;
  • несовершеннолетние украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию;
  • дети, подвергшиеся психологическому насилию из-за войны войны. К этой категории относятся несовершеннолетние, перенесшие психологическое насилие в условиях временной оккупации или в зоне боевых действий, из-за попадания в плен или увечья родителей.
  • дети, которых похитили и держали в плену или за границей.

Кто дает статус и как его получить

Предоставлением статуса "ребенок войны" занимаются в органах опеки по задекларированному или зарегистрированному месту пребывания ребенка, независимо от того, находится ли он в зоне боевых действий или внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Чтобы получить статус, нужны следующие документы:

  • свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий личность законного представителя ребенка;
  • справка о взятии ребенка на учет внутри перемещенных лиц (если есть);
  • паспорт гражданина Украины (при его наличии);
  • загранпаспорт;
  • выписка из реестра территориальной громады (если есть).

Напомним, что украинцы по инвалидности могут пользоваться значительным количеством льгот. Для получения государственной поддержки необходимо иметь удостоверение и подтвердить статус инвалида или право на помощь.

Также мы рассказывали, за какие услуги могут не платить пенсионеры. Государство предоставляет пожилым людям специальные льготы, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на граждан.

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