Кто в 2025 году сможет оформить статус ребенок войны — подробности

Ребенок войны — кому дают статус в 2025 году
В 2024 году статус "ребенок войны" предоставляется всем пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Для этого следует подать соответствующее заявление и предоставить некоторые документы.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что следует знать об оформлении этого статуса.
Кому дают статус "ребенок войны"
Государство предоставляет статус "ребенок войны" по правилам, определенным в постановлении Кабинета Министров №268. В документе, в частности указано, что соответствующий статус может получить гражданин в возрасте до 18 лет, который признан пострадавшим в результате вооруженных конфликтов или военных действий.
Если следовать действующему законодательству, официально "ребенком войны" считаются:
- несовершеннолетние граждане, пострадавшие физически в результате вооруженных конфликтов во время их пребывания в зоне военных действий, ставших причиной расстройства здоровья;
- несовершеннолетние украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию;
- дети, подвергшиеся психологическому насилию из-за войны войны. К этой категории относятся несовершеннолетние, перенесшие психологическое насилие в условиях временной оккупации или в зоне боевых действий, из-за попадания в плен или увечья родителей.
- дети, которых похитили и держали в плену или за границей.
Кто дает статус и как его получить
Предоставлением статуса "ребенок войны" занимаются в органах опеки по задекларированному или зарегистрированному месту пребывания ребенка, независимо от того, находится ли он в зоне боевых действий или внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).
Чтобы получить статус, нужны следующие документы:
- свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий личность законного представителя ребенка;
- справка о взятии ребенка на учет внутри перемещенных лиц (если есть);
- паспорт гражданина Украины (при его наличии);
- загранпаспорт;
- выписка из реестра территориальной громады (если есть).
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