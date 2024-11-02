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Які пільги мають українці з 3 групою інвалідності — список

2 листопада 2024 07:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
III група інвалідності — які пільги в Україні у 2024 році
Пільги для людей з інвалідністю. Фото:Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні громадяни з інвалідністю мають доступ до широкого списку пільг. Щоб скористатися державною підтримкою, необхідно мати посвідчення, яке підтверджує статус інваліда, або документ, що надає право на соціальну допомогу.

Про те, які пільги мають українці з III групою інвалідності у 2024 році та як ними скористатись, повідомив сайт "EnableMe".

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Які пільги мають працюючі інваліди III групи

При працевлаштуванні людей з III групою інвалідності, робочі місця повинні бути адаптовані до їхніх потреб. Роботодавці зобов'язані враховувати специфіку їхнього стану при організації умов праці. Вони також повинні виділяти спеціальні місця для таких працівників. 

Відмова в працевлаштуванні через інвалідність є незаконною, якщо особа відповідає кваліфікаційним вимогам. Крім того, для цих працівників діють особливі умови щодо відпочинку:

  • додаткові два дні до щорічної відпустки;
  • право на відпустку без збереження зарплати (до 30 днів на рік);
  • ветерани війни отримують додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 днів на рік.

Що треба знати про житлові пільги

Ці громадяни мають право на обладнання житлових приміщень додатковими засобами підтримки. Особи з інвалідністю також можуть претендувати на поліпшення житлових умов.

Для дітей з інвалідністю, які є сиротами або позбавлені батьківської опіки, передбачені пільги на першочергове отримання житла та матеріальну допомогу на його облаштування після досягнення повноліття, якщо за висновком МСЕ вони здатні самостійно вести життєдіяльність.

Які освітні та медичні пільги можна отримати

Талановиті діти з інвалідністю мають можливість безплатно навчатися у загальноосвітніх або спеціалізованих навчальних закладах з музичного та образотворчого мистецтва.

Абітурієнти з інвалідністю, які успішно пройшли вступні іспити, зараховуються до закладів вищої освіти поза конкурсом. Такі студенти зберігають право на соціальну допомогу та отримують стипендію в повному розмірі (за умови її призначення).

Крім того, особи з інвалідністю мають право на пільгове отримання:

  • засобів реабілітації (протези тощо);
  • автомобілів або крісел з електроприводом за відповідним медичним висновком;
  • виробів медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів тощо).

Безплатні ліки надаються, якщо розмір пенсії не перевищує мінімального прожиткового мінімуму, і лише за рецептом лікаря при амбулаторному лікуванні.

Які транспортні пільги доступні у 2024 році

Діти з інвалідністю та їх супроводжуючі мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті (окрім таксі) за наявності відповідного посвідчення. 

Також передбачена 50% знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Що ще варто знати

Нагадуємо, що в Україні, окрім субсидій та пільг для оплати житлово-комунальних послуг, діють також місцеві програми підтримки. Деякі категорії вразливих громадян можуть отримати відповідні кошти від місцевої влади.

Також ми писали, що згідно з законодавством України пенсіонери мають можливість скористатися кількома видами державної допомоги. Усього для людей похилого віку доступні шість основних видів пільг.
 

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