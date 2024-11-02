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Какие льготы имеют украинцы с 3 группой инвалидности — список

2 ноября 2024 07:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
III группа инвалидности - какие льготы в Украине в 2024 году
Льготы для людей с инвалидностью. Фото:Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине граждане с инвалидностью имеют доступ к широкому списку льгот. Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалида, или документ, предоставляющий право на социальную помощь.

О том, какие льготы получают украинцы с III группой инвалидности в 2024 году и как ими воспользоваться, сообщил сайт "EnableMe".

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При трудоустройстве людей с III группой инвалидности рабочие места должны быть адаптированы к их потребностям. Работодатели должны учесть специфику их состояния при организации условий труда. Они должны выделять специальные места для таких работников.

Отказ в трудоустройстве по инвалидности является незаконным, если лицо отвечает квалификационным требованиям. Кроме того, для этих работников действуют особые условия отдыха:

  • дополнительные два дня к ежегодному отпуску;
  • право на отпуск без сохранения зарплаты (до 30 дней в году);
  • ветераны войны получают дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней в году.

Что нужно знать о жилищных льготах

Эти граждане имеют право на оборудование жилых помещений дополнительными средствами поддержки. Лица с инвалидностью могут претендовать на улучшение жилищных условий.

Для детей с инвалидностью, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, предусмотрены льготы на первоочередное получение жилья и материальную помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению МСЭ они способны самостоятельно вести жизнедеятельность.

Какие образовательные и медицинские льготы можно получить

Талантливые дети с инвалидностью могут бесплатно учиться в общеобразовательных или специализированных учебных заведениях по музыкальному и изобразительному искусству.

Абитуриенты с инвалидностью, успешно прошедшие вступительные экзамены, зачисляются в заведения высшего образования вне конкурса. Такие студенты сохраняют право на социальную помощь и получают стипендию в полном размере (при условии ее назначения).

Кроме того, лица с инвалидностью имеют право на льготное получение:

  • средств реабилитации (протезы и т.п.);
  • автомобилей или кресел с электроприводом по соответствующему медицинскому заключению;
  • изделий медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы глаз, зубов и т.п.).

Бесплатное лекарство предоставляется, если размер пенсии не превышает минимального прожиточного минимума, и только по рецепту врача при амбулаторном лечении.

Какие транспортные льготы доступны в 2024 году

Дети с инвалидностью и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси) при наличии соответствующего удостоверения.

Также предусмотрена 50%-ная скидка стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине, кроме субсидий и льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг, действуют также местные программы поддержки. Некоторые категории уязвимых граждан могут получить соответствующие средства от местных властей.

Также мы писали, что согласно законодательству Украины пенсионеры могут воспользоваться несколькими видами государственной помощи. Всего для пожилых людей доступны шесть основных видов льгот.

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