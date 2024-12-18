Розмір прожиткового мінімуму в Україні — чого чекати у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні щороку встановлюють розмір прожиткового мінімуму — суми, яка визначає, скільки коштів необхідно для задоволення базових потреб людини. При цьому багато українців не здогадуються, як формується цей показник та яким він буде у 2025 році.

Про те, що таке прожитковий мінімум, як він формується та яким буде його розмір у 2025 році, зазначається в законі України "Про прожитковий мінімум".

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Як розраховують прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум — це грошова сума, яка відображає вартість мінімального набору харчових продуктів, товарів та послуг, необхідних для нормального життя і здоров’я людини.

Згідно з "Методикою визначення прожиткового мінімуму", ці набори визначаються експертною комісією у межах науково-громадської експертизи, що здійснюється на основі соціального діалогу, і затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.

Дані для розрахунку щомісяця збирає Державна служба статистики, а тарифи на житлово-комунальні послуги, електроенергію та зв’язок надають профільні державні органи:

Інформацію про тарифи на зв’язок подає НКРЗІ. Вартість природного газу та електроенергії для населення визначається НКРЕКП. Тарифи на житлово-комунальні послуги (вода, водовідведення, опалення) узгоджуються з Мінрегіоном.

Вартість наборів харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг визначається відповідно до середніх споживчих цін у країні або регіоні. Ціни, окрім тарифів на комунальні послуги, електроенергію та зв’язок, щомісяця обчислюються Державною службою статистики та надаються Міністерству соціальної політики України.

Дані щодо регіонального рівня цін надаються управліннями статистики місцевим органам виконавчої влади.

Яким буде розмір прожиткового мінімуму у 2025 році

Законом про Держбюджет на 2025 рік вже встановлено показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які залишаться незмінними порівняно з 2024 роком. Зокрема:

Загальний показник — 2 920 грн. Для дітей до 6 років — 2 563 грн. Для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн. Для працездатного населення — 3 028 грн. Для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Які виплати залежать від прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум для працездатних осіб визначає мінімальні зарплати у держсекторі — посадовий оклад не може бути меншим за подвійний розмір мінімуму.

Також від цього показника залежить максимальний розмір допомоги по безробіттю, який встановлено на рівні чотирикратного прожиткового мінімуму.

Для непрацездатних осіб прожитковий мінімум є базою для визначення мінімальної пенсії.

Щодо дітей, то прожитковий мінімум впливає на розмір соціальних виплат та аліментів. Мінімальні аліменти складають не менше 50% від цього показника, а найбільша сума дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку.

Раніше ми писали, що в Україні право на пенсію залежить від страхового стажу та суми внесків, сплачених протягом трудової діяльності. Якщо стажу недостатньо, замість пенсії за віком призначають соціальну допомогу, яка залежить від прожиткового мінімуму.

Також ми розповідали, що люди пенсійного віку часто потребують підтримки, тому держава забезпечує їх різними пільгами. Багато послуг для пенсіонерів доступні безплатно або за зниженими цінами.