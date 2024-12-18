Размер прожиточного минимума в Украине — чего ждать в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине ежегодно устанавливают размер прожиточного минимума — суммы, которая определяет, сколько средств необходимо для удовлетворения базовых потребностей человека. При этом многие украинцы не догадываются, как формируется этот показатель и каким он будет в 2025 году.

О том, что такое прожиточный минимум, как он формируется и каков будет его размер в 2025 году, отмечается в законе Украины "О прожиточном минимуме".

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Как рассчитывают прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это денежная сумма, отражающая стоимость минимального набора пищевых продуктов, товаров и услуг, необходимых для нормальной жизни и здоровья человека.

Согласно "Методике определения прожиточного минимума", эти наборы определяются экспертной комиссией в рамках научно-общественной экспертизы, осуществляемой на основе социального диалога, и утверждаются постановлением Кабинета Министров Украины.

Данные для ежемесячного расчета собирает Государственная служба статистики, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и связь предоставляют профильные государственные органы:

Информацию о тарифах на связь представляет НКРСИ. Стоимость природного газа и электроэнергии для населения определяется НКРЭКУ. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (вода, водоотвод, отопление) согласовываются с Минрегионом.

Стоимость наборов пищевых продуктов, непродовольственных товаров и услуг определяется в соответствии со средними потребительскими ценами в стране или регионе. Цены кроме тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию и связь ежемесячно исчисляются Государственной службой статистики и предоставляются Министерству социальной политики Украины.

Данные регионального уровня цен предоставляются управлениями статистики местным органам исполнительной власти.

Каким будет размер прожиточного минимума в 2025 году

Законом о Госбюджете на 2025 год уже установлены показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума, которые останутся неизменными по сравнению с 2024 годом. В частности:

Общий показатель — 2 920 грн. Для детей до 6 лет — 2 563 грн. Для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн. Для трудоспособного населения — 3028 грн. Для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн.

Какие выплаты зависят от прожиточного минимума

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц определяет минимальные зарплаты в госсекторе — должностной оклад не может быть меньше двойного размера минимума.

Также от этого показателя зависит максимальный размер пособия по безработице, установленный на уровне четырехкратного прожиточного минимума.

Для нетрудоспособных лиц прожиточный минимум является базой для определения минимальной пенсии.

Что касается детей, то прожиточный минимум влияет на размер социальных выплат и алиментов. Минимальные алименты составляют не менее 50% от этого показателя, а самая большая сумма равна прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста.

Ранее мы писали, что в Украине право на пенсию зависит от страхового стажа и суммы взносов, уплаченных в течение трудовой деятельности. Если стажа недостаточно, вместо пенсии по возрасту назначают социальную помощь, которая зависит от прожиточного минимума.

Также мы рассказывали, что люди пенсионного возраста часто нуждаются в поддержке, поэтому государство обеспечивает их разными льготами. Многие услуги для пенсионеров доступны бесплатно или по сниженным ценам.