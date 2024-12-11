Мінімальна зарплата в Україні — який розмір у 2025 році та від чого залежить

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Протягом 2024 року розмір мінімальної заробітної плати збільшувався двічі. З 1 січня вона становила 7 100 гривень, а з 1 квітня цей показник зріс до 8 000 гривень. Тож багатьох українців цікавить питання, від чого залежить розмір мінімалки та якою вона буде у 2025 році.

Про те, як встановлюється мінімальна зарплата в Україні та на що вона впливає, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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Що таке мінімальна зарплата та від чого вона залежить

Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою рівень оплати праці, який гарантує оплату простої, некваліфікованої роботи. Зарплата не може бути нижчою цього рівня за виконану місячну чи погодинну роботу. Варто зазначити, що у цей показник не входять доплати, премії та компенсації.

Мінімальний рівень зарплати є державною гарантією, яка діє по всій країні незалежно від форми власності підприємства. Розмір мінімалки щорічно визначає Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів у законі про Державний бюджет. При цьому враховуються пропозиції профспілок та роботодавців.

Змінити рівень мінімальної зарплати можливо під час коригування держбюджету, зокрема через зростання цін на товари й послуги. Новий рівень зарплати набирає чинності лише після оновлення закону про держбюджет.

Якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік", з 1 січня 2025 року в Україні встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

Місячний розмір — 8 000 гривень. Погодинний розмір — 48 гривень.

Рівень мінімальної зарплати значно впливає на соціальне та економічне життя країни. Він використовується для визначення:

Мінімального статутного капіталу компаній — визначення найменшого розміру статутного капіталу акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Податкової соціальної пільги — розмір пільги залежить від рівня мінімальної зарплати.

Податку на доходи фізичних осіб — при продажу нерухомості розмір податку розраховується з урахуванням мінімальної зарплати.

Компенсацій за шкоду здоров’ю — сума відшкодування для непрацюючих осіб визначається на основі мінімальної зарплати.

Оплати додаткових вихідних днів — працівники, які закінчують навчання, отримують оплату за дні відпочинку, залежно від мінімальної зарплати.

Процедури банкрутства — мінімальна зарплата використовується як показник для визначення підстав відкриття справи про банкрутство.

Мінімальна зарплата є важливим соціальним і економічним інструментом. Від неї залежать не лише базові стандарти оплати праці, а й розмір інших виплат, податків та компенсацій в Україні. Якщо роботодавець виплачує працівникам зарплату нижчу за встановлений мінімум, це може стати додатковою підставою для законного розірвання трудового договору з ним.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що рівень заробітної плати є ключовим економічним показником, який впливає на численні аспекти соціального життя українців. Від цього показника також залежать деякі державні виплати.

Також ми розповідали, що чимало українців сподіваються отримати річну премію, яка зазвичай дорівнює місячному окладу та нараховується в грудні. Серед тих, хто може розраховувати на 13-ту зарплату, є й педагоги, які мають право на винагороду за свою старанну роботу.