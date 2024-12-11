Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Мінімальна зарплата у 2025 році — розмір і на що впливає arrow

Мінімальна зарплата у 2025 році — розмір і на що впливає

11 грудня 2024 15:30
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Мінімальна зарплата в Україні — який розмір у 2025 році та від чого залежить
Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Протягом 2024 року розмір мінімальної заробітної плати збільшувався двічі. З 1 січня вона становила 7 100 гривень, а з 1 квітня цей показник зріс до 8 000 гривень. Тож багатьох українців цікавить питання, від чого залежить розмір мінімалки та якою вона буде у 2025 році.

Про те, як встановлюється мінімальна зарплата в Україні та на що вона впливає, пояснили на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

Що таке мінімальна зарплата та від чого вона залежить

Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою рівень оплати праці, який гарантує оплату простої, некваліфікованої роботи. Зарплата не може бути нижчою цього рівня за виконану місячну чи погодинну роботу. Варто зазначити, що у цей показник не входять доплати, премії та компенсації.

Мінімальний рівень зарплати є державною гарантією, яка діє по всій країні незалежно від форми власності підприємства. Розмір мінімалки щорічно визначає Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів у законі про Державний бюджет. При цьому враховуються пропозиції профспілок та роботодавців.

Змінити рівень мінімальної зарплати можливо під час коригування держбюджету, зокрема через зростання цін на товари й послуги. Новий рівень зарплати набирає чинності лише після оновлення закону про держбюджет.

Якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік", з 1 січня 2025 року в Україні встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

  1. Місячний розмір — 8 000 гривень.
  2. Погодинний розмір — 48 гривень.

Рівень мінімальної зарплати значно впливає на соціальне та економічне життя країни. Він використовується для визначення:

  • Мінімального статутного капіталу компаній — визначення найменшого розміру статутного капіталу акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
  • Податкової соціальної пільги — розмір пільги залежить від рівня мінімальної зарплати.
  • Податку на доходи фізичних осіб — при продажу нерухомості розмір податку розраховується з урахуванням мінімальної зарплати.
  • Компенсацій за шкоду здоров’ю — сума відшкодування для непрацюючих осіб визначається на основі мінімальної зарплати.
  • Оплати додаткових вихідних днів — працівники, які закінчують навчання, отримують оплату за дні відпочинку, залежно від мінімальної зарплати.
  • Процедури банкрутства — мінімальна зарплата використовується як показник для визначення підстав відкриття справи про банкрутство.

Мінімальна зарплата є важливим соціальним і економічним інструментом. Від неї залежать не лише базові стандарти оплати праці, а й розмір інших виплат, податків та компенсацій в Україні. Якщо роботодавець виплачує працівникам зарплату нижчу за встановлений мінімум, це може стати додатковою підставою для законного розірвання трудового договору з ним.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що рівень заробітної плати є ключовим економічним показником, який впливає на численні аспекти соціального життя українців. Від цього показника також залежать деякі державні виплати. 

Також ми розповідали, що чимало українців сподіваються отримати річну премію, яка зазвичай дорівнює місячному окладу та нараховується в грудні. Серед тих, хто може розраховувати на 13-ту зарплату, є й педагоги, які мають право на винагороду за свою старанну роботу.

виплати гроші мінімальна зарплата бюджет зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК