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Мінімалка та середня зарплата — що буде з виплатами в грудні

30 листопада 2024 15:34
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Мінімальна і середня зарплата — які зміни чекають на українців в грудні
Людина тримає гривні. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Заробітна плата є важливим економічним індикатором, що впливає на різні аспекти соціального розвитку та розрахунки державних виплат. У проєкті бюджету на 2024 рік середній рівень зарплати в Україні прогнозується на рівні 21 809 гривень. 

Про те, яким буде розмір середньої та мінімальної зарплати у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яка мінімальна зарплата у 2024 році

За даними Пенсійного фонду, у 2024 році в Україні двічі за рік відбулось підвищення мінімальної зарплати. Зокрема, мінімальний рівень заробітної плати цього року становить:

  • з 1 січня — 7 100 грн на місяць, або 42,6 грн на годину;
  • з 1 квітня — 8 000 грн на місяць, або 48 грн на годину.

Зміна мінімальної заробітної плати також впливає на певні показники, які враховуються при розрахунку страхових виплат за страховкою на випадок тимчасової втрати працездатності.

Що буде з середньою зарплатою в Україні

А от з середньою зарплатою в Україні не все так просто. За даними проєкту держбюджету, у 2024 році її розмір має зрости до 21 809 гривень. Однак останні дані від Пенсійного фонду свідчать про те, що виконати план навряд вдасться. Станом на вересень 2024 року середня зарплата в Україні становила 18 020 гривень 86 копійок.

Варто зазначити, що показники заробітної плати, які використовуються Пенсійним фондом для обчислення пенсій, не збігаються з даними Держстату щодо середнього рівня зарплат для штатних працівників. За інформацією Держстату, середня зарплата у другому кварталі склала 20 963,8 грн. 

Дані за третій квартал 2024 року від Держстату ще не були опубліковані. При цьому, за прогнозом Кабміну, розвиток середнього рівня заробітної плати на найближчі роки виглядає так:

  • 2024 рік — 21 809 грн;
  • 2025 рік — 25 732 грн;
  • 2026 рік — 30 260 грн.

У пояснювальній записці до проєкту бюджету зазначено, що середня заробітна плата зросте як у номінальному, так і в реальному вираженні — на 6%.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що сфера будівництва залишається однією з найдинамічніших на ринку праці в Україні. Постійно потрібні фахівці для відновлення інфраструктури, реконструкції та нових проєктів.

Також ми розповідали, що тринадцята зарплата, або річна премія, виплачується за підсумками року. Зазвичай гроші приходять грудні чи на початку січня.

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