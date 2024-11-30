Минимальная и средняя зарплата — какие изменения ждут украинцев в декабре

Человек, держащий гривны. Фото: Unsplash

Заработная плата является важным экономическим индикатором, влияющим на разные аспекты социального развития и расчеты государственных выплат. В проекте бюджета на 2024 год средний уровень зарплаты в Украине прогнозируется на уровне 21 809 гривен.

О том, какой будет размер средней и минимальной зарплаты в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какая минимальная зарплата в 2024 году

По данным Пенсионного фонда, в 2024 году в Украине дважды за год произошло повышение минимальной зарплаты. В частности, минимальный уровень заработной платы в этом году составляет:

с 1 января — 7 100 грн в месяц, или 42,6 грн в час;

с 1 апреля — 8 000 грн в месяц, или 48 грн в час.

Изменение минимальной заработной платы также влияет на некоторые показатели, которые учитываются при расчете страховых выплат по страховке на случай временной потери трудоспособности.

Что будет со средней зарплатой в Украине

А вот со средней зарплатой в Украине не все так просто. По данным проекта госбюджета, в 2024 году ее размер должен возрасти до 21 809 гривен. Однако последние данные от Пенсионного фонда свидетельствуют о том что выполнить план вряд ли удастся. По состоянию на сентябрь 2024 года средняя зарплата в Украине составила 18 020 гривен 86 копеек.

Следует отметить, что показатели заработной платы, используемые Пенсионным фондом для исчисления пенсий, не совпадают с данными Госстата по среднему уровню зарплат для штатных работников. По информации Госстата, средняя зарплата во втором квартале составила 20 963,8 грн.

Данные за третий квартал 2024 года от Госстата еще не были опубликованы. При этом, по прогнозу Кабмина, развитие среднего уровня заработной платы на ближайшие годы выглядит следующим образом:

2024 год — 21 809 грн;

2025 год — 25 732 грн;

2026 год — 30 260 грн.

В пояснительной записке к проекту бюджета отмечено, что средняя заработная плата вырастет как в номинальном, так и в реальном выражении — на 6%.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что сфера строительства остается одной из самых динамичных на рынке труда в Украине. Постоянно требуются специалисты для восстановления инфраструктуры, реконструкции и новых проектов.

Также мы рассказывали, что тринадцатая зарплата, или годовая премия, выплачивается по итогам года. Обычно деньги приходят в декабре или в начале января.