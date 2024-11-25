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13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

25 листопада 2024 14:53
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Тринадцята зарплата в Україні — хто та скільки отримає в грудні
Гроші в руці. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Тринадцята зарплата, яку також називають річною винагородою чи премією, виплачується працівникам за підсумками роботи протягом року. Зазвичай її нараховують у грудні або на початку січня, що і стало причиною такої назви. Проте виплата може надійти й пізніше.

Про те, що таке 13-та зарплата та хто її може отримати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке тринадцята зарплата

13-та зарплата — це заохочувальна виплата, яку отримують працівники за підсумками їх роботи за рік. Ці гроші можуть стати приємним бонусом напередодні новорічних свят або поповнити бюджет працівника після них.

Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці", премії та річні винагороди належать до складу заробітної плати як заохочувальні виплати. Їхній порядок та розміри можуть визначатись:

  • у колективному договорі;
  • в положеннях підприємства, узгоджених із профспілкою чи представником трудового колективу.

Отже, кожне підприємство повинно мати внутрішній порядок виплати річної премії, де детально прописано умови, механізм розрахунку та строки виплат.

Який розмір тринадцятої зарплати

Під час обчислення розміру виплати враховують такі моменти:

  • святкові дні;
  • відпустка (основна чи додаткова);
  • відпустка для догляду за дитиною;
  • відсутність на роботі через хворобу (лікарняні);
  • лікарняні, пов’язані з нещасним випадком або професійним захворюванням.

У більшості випадків 13-та зарплата формується як одна дванадцята від річного заробітку за кожен місяць роботи. Наприклад, якщо працівник європейської компанії отримує місячний оклад у 2 400 євро і відпрацював 10 місяців протягом року, сума його річної премії складе:

2 400 ÷ 12 × 10 = 2 000 євро.

Якщо працівник відпрацював повний календарний рік, то розмір 13-ї зарплати дорівнюватиме його місячному окладу, тобто у цьому випадку він отримає 2 500 євро.

Варто також пам'ятати, що 13-та зарплата включається до фонду оплати праці як заохочувальна чи компенсаційна виплата, тому підлягає оподаткуванню на загальних підставах відповідно до норм Податкового кодексу.

Раніше ми писали, чи змінились зарплати українців у 2024 році та що чекати від 2025 року. А також, які пільги та бонуси пропонують роботодавці для своїх працівників.

Також ми розповідали, що сфера будівництва в Україні досить стрімко розвивається. Вона постійно потребує кваліфікованих фахівців для відновлення інфраструктури та будівництва нових об'єктів. А тому зарплати тут теж відповідні.

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