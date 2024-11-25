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13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

25 ноября 2024 14:53
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Тринадцатая зарплата в Украине — кто и сколько получит в декабре
Деньги в руке. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Тринадцатая зарплата, которую также называют годовым вознаграждением или премией, выплачивается работникам по итогам работы за год. Обычно ее насчитывают в декабре или начале января, что и стало причиной такого названия. Однако выплата может поступить и позже.

О том, что такое 13-я зарплата и кто ее может получить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое тринадцатая зарплата

13-я зарплата – это поощрительная выплата, которую получают работники по итогам их работы за год. Эти деньги могут стать приятным бонусом в канун новогодних праздников или пополнят бюджет работника после них.

Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", премии и годовые вознаграждения относятся к составу заработной платы как поощрительные выплаты. Их порядок и размеры могут определяться:

  • в коллективном договоре;
  • в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителем трудового коллектива.

Следовательно, каждое предприятие должно иметь внутренний порядок выплаты годовой премии, где подробно прописаны условия, механизм расчета и сроки выплат.

Какой размер тринадцатой зарплаты

При исчислении размера выплаты учитывают следующие моменты:

  • праздничные дни;
  • отпуск (основной или дополнительный);
  • отпуск по уходу за ребенком;
  • отсутствие на работе по болезни (больничные);
  • больничные, связанные с несчастным случаем или профессиональным заболеванием.

В большинстве случаев 13-я зарплата формируется как одна двенадцатая от годового заработка за каждый месяц работы. К примеру, если работник европейской компании получает месячный оклад в 2 400 евро и отработал 10 месяцев в течение года, сумма его годовой премии составит:

2400÷12×10 = 2000 евро.

Если работник отработал полный календарный год, то размер 13-й зарплаты будет равен его месячному окладу, то есть в этом случае он получит 2 500 евро.

Следует также помнить, что 13-я зарплата включается в фонд оплаты труда как поощрительная или компенсационная выплата, поэтому подлежит налогообложению на общих основаниях в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Ранее мы писали, изменились ли зарплаты украинцев в 2024 году и что ждать с 2025 года. А также какие льготы и бонусы предлагают работодатели для своих работников.

Также мы говорили, что сфера строительства в Украине достаточно стремительно развивается. Она постоянно нуждается в квалифицированных специалистах для восстановления инфраструктуры и строительства новых объектов. А поэтому зарплаты здесь тоже соответствующие.

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