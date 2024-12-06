Тринадцята зарплата для вчителів — хто отримає додаткові гроші в грудні

Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

В Україні немає офіційного поняття "тринадцята зарплата", це більше побутовий вираз, під яким розуміють інші види виплат. Наприклад, багато українців розраховують на річну премію, яка зазвичай рівна їх місячному окладу та виплачується в грудні. Серед претендентів на додаткові гроші цього місяця і вчителі, які також можуть розраховувати на винагороду за сумлінну роботу.

Про те, чи можуть педагоги отримати 13 зарплату та який її розмір, зазначається в статті 57 Закону України "Про освіту".

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Хто з працівників освітньої сфери може отримати 13 зарплату

Законодавство не передбачає спеціальних премій або виплат під назвою "тринадцята зарплата", але існують інші види винагород, які можуть отримати працівники освітньої сфери:

Щорічна грошова винагорода — це виплата, яку можуть отримати педагогічні працівники за сумлінну працю і зразкове виконання обов'язків. Така винагорода не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати). Річна премія — це премія, яка нараховується за підсумками роботи за рік. Виплату річної премії також регулює наказ Міністерства освіти №557, що дає право керівникам навчальних закладів преміювати працівників в межах затвердженого фонду заробітної плати.

Від чого залежить виплата 13 зарплати вчителям

Залишки освітньої субвенції можна використовувати для виплати щорічних грошових винагород та премій педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти та інших типах навчальних закладів. Це дозволяється постановою Кабміну №6 від 14.01.2005.

Але є важлива умова — ці кошти можуть бути використані для преміювання педагогів тільки після того, як будуть погашені всі борги по зарплаті. Тобто, перш за все потрібно виплатити заробітну плату, яка ще не виплачена вчасно, а лише після цього можна витратити залишки освітньої субвенції на премії.

Преміювання педагогічних працівників проводиться відповідно до Положення про преміювання, яке повинно бути затверджене в кожному навчальному закладі. У цьому Положенні зазначаються:

правила преміювання;

критерії преміювання;

розміри премій і строки їх виплати.

Якщо це передбачено, премії можуть бути щомісячними, щоквартальними, річними чи присвяченими до свят.

Хто з педагогів не отримає 13 зарплату

Педагоги, які працюють за сумісництвом, не мають права отримувати щорічну грошову винагороду, оскільки це прямо зазначено в Порядку №898. Тому ті вчителі, які працюють в закладі освіти за сумісництвом, не можуть претендувати на цей вид премії.

Виплата премій та грошових винагород здійснюється на підставі наказу керівника навчального закладу. Для керівників навчальних закладів також є певні умови щодо преміювання, і це має бути визначено на рівні організації. Тому важливо мати чітко прописані умови в Положенні про преміювання, щоб уникнути непорозумінь при розподілі коштів.

Раніше ми писали, що у січні 2025 року в Німеччині підвищать мінімальну зарплату. Зараз її рівень становить 12,41 євро на годину, але з 2025 року вона зросте до 12,82 євро за годину.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата є ключовим показником економіки, яка впливає на соціальні процеси та державні виплати. У бюджеті України на 2024 рік середню зарплату прогнозують на рівні 21 809 гривень.