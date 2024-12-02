13-та зарплата у 2024 році — хто отримає та від чого залежить розмір премії

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Зазвичай новорічні свята пов'язані з позитивними емоціями, приємними вечорами в колі сім'ї, подарунками та сюрпризами. Деякі роботодавці також намагаються порадувати та замотивувати своїх працівників спеціальним бонусом — 13-ю зарплатою. Додаткові гроші зазвичай виплачують в грудні за результатами роботи за рік, звідси й така назва.

Про те, хто отримає бонус до новорічних свят та який розмір премії у 2024 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке 13-та зарплата та від чого вона залежить

13-та зарплата або річний бонус — це додаткова виплата, яку часто надають працівникам у кінці року, переважно в грудні. Зазвичай сума цього бонусу дорівнює місячному окладу, однак вона може варіюватися залежно від кількох факторів. Практика виплати 13-ї зарплати є обов'язковою у деяких країнах, де закон передбачає її для працівників, які працюють в компанії певний період.

Умови нарахування 13-ї зарплати можуть відрізнятися залежно від країни, компанії чи галузі, проте існують певні загальні критерії. Одним із головних показників є мінімальний стаж роботи, який часто становить один рік. Якщо працівник пропрацював менше цього терміну, виплата може бути розрахована пропорційно відпрацьованому часу.

Крім того, на отримання бонусу впливає категорія працівника — зазвичай 13-ту зарплату отримують штатні співробітники, тоді як фрилансери та тимчасові працівники можуть залишитись без додаткових грошей. В країнах, де виплата є обов'язковою, кошти приходять тільки офіційно працевлаштованим особам.

Фінансовий стан компанії також може впливати на рішення про виплату бонусу. Деякі організації надають 13-ту зарплату лише у разі досягнення певних фінансових результатів.

Чи можуть українці отримати 13-ту зарплату

В Україні виплата 13-ї зарплати не є обов'язковою, а залежить від політики підприємства. Роботодавець самостійно визначає, чи буде надавати цю виплату. Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці", премії та щорічні винагороди є частиною заробітної плати й належать до заохочувальних виплат. Їхні умови та суми можуть визначатися:

у колективному договорі;

в положеннях підприємства, погоджених з профспілкою або представниками трудового колективу.

Отже, кожна компанія зобов'язана встановити внутрішній порядок нарахування річних премій, де детально прописуються умови, методи розрахунку та терміни виплат.

У випадку нарахування, сума бонусу зазвичай дорівнює середньому окладу, але для працівників, які працюють менше ніж рік, бонус нараховується пропорційно відпрацьованому часу. Також варто зазначити, що 13-та зарплата підлягає оподаткуванню. З неї утримується податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

Раніше ми писали, що у жовтні кадровий портал robota.ua провів опитування серед роботодавців про підвищення зарплат у 2024 році та плани на 2025-й. Також стало відомо про пріоритети в бонусах і пільгах.

Також ми розповідали, що зарплата є важливим економічним індикатором, що впливає на соціальний розвиток та розрахунки державних виплат. У проєкті бюджету на 2024 рік середня зарплата в Україні прогнозується на рівні 21 809 гривень.