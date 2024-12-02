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Вдвое больше денег в декабре — кому придет 13 зарплата

2 декабря 2024 14:53
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
13-я зарплата в 2024 году — кто получит и от чего зависит размер премии
Человек, держащий деньги. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Обычно новогодние праздники связаны с положительными эмоциями, приятными по вечерам в кругу семьи, подарками и сюрпризами. Некоторые работодатели также пытаются порадовать и мотивировать своих работников специальным бонусом – 13-й зарплатой. Дополнительные деньги обычно выплачивают в декабре по результатам работы за год, отсюда и такое название.

О том, кто получит бонус к новогодним праздникам и размер премии в 2024 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое 13-я зарплата и от чего она зависит

13-я зарплата или годовой бонус — это дополнительная выплата, которую часто предоставляют работникам в конце года, преимущественно в декабре. Обычно сумма этого бонуса равняется месячному окладу, однако она может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Практика выплаты 13-й зарплаты обязательна в некоторых странах, где закон предусматривает ее для работников, трудящихся в компании определенный период.

Условия начисления 13-й зарплаты могут отличаться в зависимости от страны, компании или отрасли, однако существуют определенные общие критерии. Одним из главных показателей есть минимальный стаж работы, который часто составляет один год. Если работник проработал меньше этого срока, выплата может быть рассчитана пропорционально отработанному времени.

Кроме того, на получение бонуса влияет категория работника — обычно 13 зарплату получают штатные сотрудники, тогда как фрилансеры и временные работники могут остаться без дополнительных денег. В странах, где выплата обязательна, средства приходят только официально трудоустроенным лицам.

Финансовое состояние компании также может повлиять на решение о выплате бонуса. Некоторые организации предоставляют 13-ю зарплату только в случае достижения определенных финансовых результатов.

Могут ли украинцы получить 13-ю зарплату

В Украине выплата 13-й зарплаты не обязательна, а зависит от политики предприятия. Работодатель самостоятельно определяет, будет ли предоставлять эту выплату. Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", премии и ежегодные вознаграждения являются частью заработной платы и относятся к поощрительным выплатам. Их условия и суммы могут определяться:

  • в коллективном договоре;
  • в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителями трудового коллектива.

Следовательно, каждая компания обязана установить внутренний порядок начисления годовых премий, где подробно прописываются условия, методы расчета и сроки выплат.

В случае начисления сумма бонуса обычно равна среднему окладу, но для работников, работающих менее года, бонус начисляется пропорционально отработанному времени. Также стоит отметить, что 13-я зарплата подлежит налогообложению. С нее удерживается налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос.

Ранее мы писали, что в октябре кадровый портал robota.ua провел опрос среди работодателей о повышении зарплат в 2024 году и планах на 2025 год. Также стало известно о приоритетах в бонусах и льготах.

Также мы рассказывали, что зарплата является важным экономическим индикатором, влияющим на социальное развитие и расчет государственных выплат. В проекте бюджета на 2024 год средняя зарплата в Украине прогнозируется на уровне 21809 гривен.

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