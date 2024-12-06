Тринадцатая зарплата для учителей — кто получит дополнительные деньги в декабре

Учительница ведет урок. Фото: УНИАН

В Украине нет официального понятия "тринадцатая зарплата", это больше бытовое выражение, под которым понимают другие виды выплат. Например, многие украинцы рассчитывают на годовую премию, которая обычно равна их месячному окладу и выплачивается в декабре. Среди претендентов на дополнительные деньги в этом месяце и учителя, которые также могут рассчитывать на вознаграждение за добросовестную работу.

О том, могут ли педагоги получить 13-ю зарплату и каков ее размер, отмечается в статье 57 Закона Украины "Об образовании".

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Кто из работников образовательной сферы может получить 13-ю зарплату

Законодательство не предусматривает специальных премий или выплат под названием "тринадцатая зарплата", но существуют другие виды вознаграждений, которые могут получить работники образовательной сферы:

Ежегодное денежное вознаграждение – это выплата, которую могут получить педагогические работники за добросовестный труд и образцовое исполнение обязанностей. Такое вознаграждение не может превышать одного должностного оклада (ставки заработной платы). Годовая премия – это премия, которая начисляется по итогам работы за год. Выплату годовой премии также регулирует приказ Министерства образования №557, дающий право руководителям учебных заведений премировать работников в пределах утвержденного фонда заработной платы.

От чего зависит выплата 13-й зарплаты учителям

Остатки образовательной субвенции можно использовать для выплаты ежегодных денежных вознаграждений и премий педагогам, работающим в общем среднем образовании и других типах учебных заведений. Это разрешается постановлением Кабмина №6 от 14.01.2005г.

Но важное условие — эти средства могут быть использованы для премирования педагогов только после того, как будут погашены все долги по зарплате. То есть, прежде всего, нужно выплатить заработную плату, которая еще не выплачена вовремя, а только после этого можно потратить остатки образовательной субвенции на премии.

Премирование педагогических работников проводится в соответствии с Положением о премировании, которое должно быть утверждено в каждом учебном заведении. В таком Положении указываются:

правила премирования;

критерии премирования;

размеры премий и сроки их выплаты

Если это предусмотрено, премии могут быть ежемесячными, ежеквартальными, годовыми или посвященными праздникам.

Кто из педагогов не получит 13 зарплату

Педагоги, работающие по совместительству, не имеют права получать ежегодное денежное вознаграждение, поскольку это прямо указано в Порядке №898. Поэтому те учителя, которые работают в учебном заведении по совместительству, не могут претендовать на этот вид премии.

Выплата премий и денежных вознаграждений осуществляется по приказу руководителя учебного заведения. Для руководителей учебных заведений также есть определенные условия премирования, и это должно быть определено на уровне организации. Поэтому важно иметь четко прописанные условия в Положении о премировании во избежание недоразумений при распределении средств.

Ранее мы писали, что в январе 2025 года в Германии повысят минимальную зарплату. Сейчас ее уровень составляет 12,41 евро в час, но с 2025 года он вырастет до 12,82 евро в час.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата является ключевым показателем экономики, влияющей на социальные процессы и государственные выплаты. В бюджете Украины на 2024 год средняя зарплата прогнозируется на уровне 21 809 гривен.