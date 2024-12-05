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Мінімальна зарплата в Німеччині — що зміниться у 2025 році

5 грудня 2024 11:35
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Мінімальна зарплата в Німеччині зросте — скільки платитимуть за годину у 2025 році
Євро і калькулятор. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З січня 2025 року в Німеччині відбудеться чергове підвищення мінімальної зарплати, що стане важливою новиною для мільйонів осіб із низьким рівнем доходу. З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в країні становить 12,41 євро на годину, але у 2025 році вона знову зросте, до 12,82 євро за годину.

Про це повідомляє сайт AUSNEWS.

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Як підвищення мінімалки вплине на доходи працівників

Збільшення мінімальної зарплати дозволить працівникам, які працюють 40 годин на тиждень, отримувати близько 2 219 євро на місяць до відрахувань. Зміни стануть запорукою фінансової стабільності та покращення соціального захисту громадян, зокрема для тих, хто має низькі доходи або перебуває на пенсії.

Мініпрацівники, які часто шукають додатковий дохід або працюють за гнучким графіком, також отримають вигоди від змін. Багато пенсіонерів обирають таку форму зайнятості для покращення фінансового становища. Ліміт доходу для мініпрацівників збільшиться з 538 до 556 євро, що дозволить їм заробляти більше, не змінюючи свій статус.

Для мідіпрацівників, які балансують між мініроботою та повною зайнятістю, діапазон доходів для зниженої ставки соціальних внесків зміниться і становитиме від 556,01 до 2 000 євро. Це дозволить зменшити соціальні відрахування для тих, хто має обмежений дохід.

Кому ще підвищать зарплату у 2025 році

З липня 2025 року в Німеччині також планується підвищення зарплат для працівників у сфері догляду. Це стане додатковим кроком до покращення умов праці та підвищення соціальних стандартів для цієї важливої категорії робітників.

З підвищенням мінімальної зарплати в Німеччині з 2025 року значно покращаться умови життя працівників з низькими доходами, зокрема міні- та мідіробітників. Ці зміни не лише сприятимуть зростанню рівня доходів, але й забезпечать кращий захист від бідності, що допоможе зміцнити соціальну стабільність і фінансову безпеку в населення.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати не лише зарплату в грудні, а й додаткову премію, відому як 13-та зарплата. Ця винагорода зазвичай виплачується наприкінці року. Однак не всі працівники отримають цей бонус, і є кілька причин для цього.

Також ми розповідали, що українці, які перебувають у Польщі, можуть скористатися низкою програм фінансової підтримки. Нові ініціативи на 2025 рік гарантують значну допомогу різним категоріям громадян.

Німеччина гроші євро мінімальна зарплата зарплатня

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