Минимальная зарплата в Германии вырастет — сколько будут платить за час в 2025 году

Евро и калькулятор. Фото: Pexels

С января 2025 г. в Германии состоится очередное повышение минимальной зарплаты, что станет важной новостью для миллионов человек с низким уровнем дохода. С 1 января 2024 года минимальная зарплата в стране составляет 12,41 евро в час, но в 2025 году она снова вырастет до 12,82 евро в час.

Об этом сообщает сайт "AUSNEWS".

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Как повышение минималки повлияет на доходы работников

Увеличение минимальной зарплаты позволит работникам, работающим 40 часов в неделю, получать около 2 219 евро в месяц до отчислений. Изменения станут залогом финансовой стабильности и улучшения социальной защиты граждан, в частности, для тех, кто имеет низкие доходы или находится на пенсии.

Мини-работники, которые часто ищут дополнительный доход или работают по гибкому графику, также получат выгоды от изменений. Многие пенсионеры выбирают такую форму занятости для улучшения финансового положения. Лимит дохода для мини-работников увеличится с 538 до 556 евро, что позволит им зарабатывать больше, не меняя свой статус.

Для миди-работников, балансирующих между мини-работой и полной занятостью, диапазон доходов для сниженной ставки социальных взносов изменится и составит от 556,01 до 2 000 евро. Это позволит уменьшить социальные отчисления для имеющих ограниченный доход.

Кому еще повысят зарплату в 2025 году

С июля 2025 г. в Германии также планируется повышение зарплат для работников в сфере ухода. Это станет дополнительным шагом к улучшению условий труда и повышению социальных стандартов для этой важной категории рабочих.

С повышением минимальной зарплаты в Германии с 2025 года значительно улучшатся условия жизни граждан с низкими доходами, в том числе мини- и миди-работников. Эти изменения не только будут способствовать росту уровня доходов, но и обеспечат лучшую защиту от бедности, что поможет укрепить социальную устойчивость и финансовую безопасность у населения.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут получить не только зарплату в декабре, но и дополнительную премию, известную как 13-я зарплата. Это вознаграждение обычно выплачивается в конце года. Однако не все работники получат этот бонус и есть несколько причин для этого.

Также мы рассказывали, что находящиеся в Польше украинцы могут воспользоваться рядом программ финансовой поддержки. Новые инициативы на 2025 год гарантируют значительную помощь разным категориям граждан.