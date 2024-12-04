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Пощастить не всім — хто залишиться без 13-ї зарплати у 2024 році

4 грудня 2024 15:43
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Річна премія — чому працівники можуть залишитися без 13-ї зарплати
Гаманець без грошей. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деякі українці можуть розраховувати не лише на зарплату в грудні, а й на додаткову премію. Цей бонус зазвичай називають 13-ю зарплатою, адже його традиційно виплачують в кінці року. Однак гроші отримають не всі працівники й для цього є кілька причин.

Про те, чому деякі працівники не можуть розраховувати на 13-ту зарплату у 2024 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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13-та зарплата або річний бонус — це додаткова виплата, яку часто здійснюють наприкінці року, зазвичай у грудні. Вона часто дорівнює місячному окладу працівника. В деяких країнах практика надання 13-ї зарплати є обов'язковою та закріплена на законодавчому рівні.

Умови нарахування цієї виплати можуть відрізнятися залежно від країни чи політики підприємства. Розмір виплати найчастіше залежить від стажу роботи конкретного працівника.

Якщо працівник пропрацював на підприємстві менше одного року, сума бонусу може бути розрахована пропорційно до відпрацьованого часу. В країнах, де 13-та зарплата передбачена законом, бонус надається лише офіційно працевлаштованим особам.

Хто не отримає 13-ту зарплату у 2024 році

В українському законодавстві немає конкретного поняття "13-та зарплата", однак досвідчені бухгалтери часто використовують цей термін для річної премії, що дорівнює розміру місячного окладу працівника. Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці", премії та щорічні винагороди є складовою частиною заробітної плати й вважається однією із заохочувальних виплат. 

Їхні умови та суми можуть бути визначені у колективному договорі або положеннях підприємства, узгоджених з профспілкою або представниками трудового колективу. Таким чином, кожна компанія повинна встановити внутрішні правила нарахування річних премій, у яких чітко прописуються:

  • терміни виплат;
  • умови отримання премії;
  • методи розрахунку виплат.

Якщо зазначеного порядку на підприємстві немає, роботодавець самостійно приймає рішення про виплату премії. Також на отримання 13-ї зарплати може впливати категорія працівника — зазвичай її виплачують штатним співробітникам, а фрилансери та тимчасові працівники залишаються без грошей.

Фінансовий стан компанії також може мати вплив на рішення про виплату бонусу. Деякі організації виплачують 13-ту зарплату тільки при досягненні певних фінансових цілей, які мала компанія на цей рік.

Раніше ми писали, що праця у святкові та неробочі дні зазвичай оплачується за особливими умовами. Оскільки цьогоріч Різдво та Новий рік припадають на будні, працівники могли б отримати додаткові вихідні чи компенсацію. Проте у 2024 році традиційних бонусів може не бути.

Також ми розповідали, що середня зарплата є ключовим показником соціально-економічного розвитку країни. У проєкті бюджету на 2024 рік її розмір прогнозується на рівні 21 809 гривень.

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