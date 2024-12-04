Годовая премия – почему работники могут остаться без 13-й зарплаты

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Некоторые украинцы могут рассчитывать не только на зарплату в декабре, но и на дополнительную премию. Этот бонус обычно называют 13-й зарплатой, ведь его традиционно выплачивают в конце года. Однако деньги получат не все работники и на это есть несколько причин.

О том, почему некоторые работники не могут рассчитывать на 13-ю зарплату в 2024 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто гарантированно получит 13-ю зарплату

13-я зарплата или годовой бонус — это дополнительная выплата, которую часто осуществляют в конце года, обычно в декабре. Она часто равна месячному окладу работника. В некоторых странах практика предоставления 13-й зарплаты обязательна и закреплена на законодательном уровне.

Условия начисления этой выплаты могут отличаться в зависимости от страны или политики предприятия. Размер выплаты часто зависит от стажа работы конкретного работника.

Если работник проработал на предприятии менее одного года, сумма бонуса может быть рассчитана пропорционально отработанному времени. В странах, где 13 зарплата предусмотрена законом, бонус предоставляется только официально трудоустроенным лицам.

Кто не получит 13-ю зарплату в 2024 году

В украинском законодательстве нет конкретного понятия "13-я зарплата", однако опытные бухгалтеры часто используют этот термин для годовой премии, которая равна размеру месячного оклада работника. Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", премии и ежегодные вознаграждения являются составной частью заработной платы и считаются одной из поощрительных выплат.

Их условия и суммы могут быть определены в коллективном договоре или в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителями трудового коллектива. Таким образом, каждая компания должна установить внутренние правила начисления годовых премий, в которых четко прописываются:

сроки выплат;

условия получения премии;

методы расчета выплат.

Если такой порядок на предприятии отсутствует, работодатель самостоятельно принимает решение о выплате премии. Также на получение 13-й зарплаты может влиять категория работника – обычно ее выплачивают штатным сотрудникам, а фрилансеры и временные работники остаются без денег.

Финансовое состояние компании также может повлиять на решение о выплате бонуса. Некоторые организации выплачивают 13-ю зарплату только при достижении определенных финансовых целей, которые имела компания на этот год.

Ранее мы писали, что труд в праздничные и нерабочие дни обычно оплачивается по особым условиям. Поскольку Рождество и Новый год в этом году приходятся на будни, работники могли бы получить дополнительные выходные или компенсацию. Однако в 2024 году традиционных бонусов может не быть.

Также мы говорили, что средняя зарплата является ключевым показателем социально-экономического развития страны. В проекте бюджета на 2024 год ее размер прогнозируется на уровне 21809 гривен.