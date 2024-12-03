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Робота на свята — чи будуть доплачувати українцям у 2024 році

3 грудня 2024 12:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Святкові дні у 2024 році — чи буде додаткова оплата за роботу
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зазвичай святкові та неробочі дні мають особливі умови оплати, відповідно до Кодексу законів про працю. Оскільки Різдво та Новий рік цьогоріч припадають на будні дні, українці мали б додаткові вихідні або отримали б компенсацію за роботу на свята. Однак у 2024 році працівники можуть залишитись без традиційних бонусів.

Про те, чи отримають українці додаткові гроші за роботу у святкові дні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно зі статтею 107 Кодексу законів про працю, робота у святковий чи неробочий день оплачуються подвійно:

  • для відряджених працівників — за подвоєними відрядними ставками;
  • для працівників, чия оплата залежить від годинних або денних ставок, — в розмірі подвійної ставки;
  • працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу. В розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. Оплата здійснюється за фактично відпрацьовані години у святкові або неробочі дні.

Окрім подвійної оплати, працівники, які працюють у святковий день, можуть отримати додатковий вихідний день на їхній вибір, однак цей день не буде оплачуватися. 

Однак закон, ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року, значно змінив трудове законодавство. Під час воєнного стану вводяться обмеження прав і свобод громадян, визначених Конституцією. Згідно з цим законом, всі святкові дні, які були прописані в Кодексі законів про працю, було скасовано.

Чи будуть додаткові вихідні у 2024 році

Через воєнний стан українці вже звикли, що додаткові вихідні на свята не надаються, навіть якщо свято припадає на вихідні. Тому третій рік поспіль українці відпочиватимуть лише у встановлені вихідні дні.

Цьогоріч Різдво та Новий рік, які припадають на 25 грудня (середа) та 1 січня (середа), в умовах воєнного стану будуть вважатись робочими днями. У мирний час це були б додаткові вихідні або можна було б розраховувати на доплату за роботу в ці дні. Однак війна продовжується, а тому ці дні залишаються робочим.

Раніше ми писали, що у бюджеті на 2024 рік середній розмір заробітної плати в Україні очікується на рівні 21 809 гривень. Це важливий економічний показник, який впливає на різні аспекти соціального розвитку та визначає розміри державних виплат.

Також ми розповідали, що багато роботодавців прагнуть порадувати своїх співробітників, мотивуючи їх спеціальними виплатами — 13-ю зарплатою. Цей бонус зазвичай надається в грудні.

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