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Работа на праздники — будут ли доплачивать украинцам в 2024 году

3 декабря 2024 12:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Праздничные дни в 2024 году — будет ли дополнительная оплата за работу
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Обычно праздничные и нерабочие дни имеют особые условия оплаты в соответствии с Кодексом законов о труде. Поскольку Рождество и Новый год приходятся на будние дни, украинцы имели бы дополнительные выходные или получили бы компенсацию за работу в праздники. Однако в 2024 году работники могут остаться без традиционных бонусов.

О том, получат ли украинцы дополнительные деньги за работу в праздничные дни, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно статье 107 Кодекса законов о труде, работа в праздничный или нерабочий день оплачивается вдвойне:

  • для командированных работников — по удвоенным командировочным ставкам;
  • для работников, чья оплата зависит от часовых или дневных ставок, — в размере двойной ставки;
  • работникам, получающим месячный оклад, — в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. В размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась свыше месячной нормы. Оплата производится за фактически отработанные часы в праздничные или нерабочие дни.

Кроме двойной оплаты сотрудники, работающие в праздничный день, могут получить дополнительный выходной день по их выбору, однако этот день не будет оплачиваться.

Однако закон, принятый Верховной Радой в марте 2022 г., значительно изменил трудовое законодательство. В ходе военного положения вводятся ограничения прав и свобод граждан, определенных Конституцией. Согласно этому закону, все праздничные дни, прописанные в Кодексе законов о труде, были отменены.

Будут ли дополнительные выходные в 2024 году

Из-за военного положения украинцы уже привыкли, что дополнительные выходные на праздники не предоставляются, даже если праздник выпадает на выходные. Поэтому третий год подряд украинцы будут отдыхать только в установленные выходные дни.

В этом году Рождество и Новый год, которые приходятся на 25 декабря (среда) и 1 января (среда), в условиях военного положения будут считаться рабочими днями. В мирное время это были бы дополнительные выходные или можно было рассчитывать на доплату за работу в эти дни. Однако война продолжается, а поэтому эти дни остаются рабочими.

Ранее мы писали, что в бюджете на 2024 год средний размер заработной платы в Украине ожидается на уровне 21 809 гривен. Это важный экономический показатель, влияющий на разные аспекты социального развития и определяющий размеры государственных выплат.

Также мы рассказывали, что многие работодатели стремятся порадовать своих сотрудников, мотивируя их специальными выплатами — 13-й зарплатой. Этот бонус обычно предоставляется в декабре.

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