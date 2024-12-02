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Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

2 грудня 2024 11:02
Єлизавета Супівська - редактор
Робота у грудні 2024 року – скільки днів доведеться працювати
Працівник ресторану. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці вже звикли, що під час воєнного стану додаткові вихідні на свята не надаються. Навіть якщо дата припадає на суботу/неділю. Тож третій грудень поспіль наші громадяни відпочиватимуть від роботи суто у встановлені вихідні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українці працюватимуть у грудні.

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Цьогоріч 25 грудня, тобто Різдво, припадає на середу. Згідно з Кодексом законів про працю, у мирний час працівники отримали б додатковий вихідний, але станом на кінець 2024 року триває повномасштабне вторгнення Росії. Отже, Різдво буде робочим днем. Таким чином, у перший місяць зими українці працюватимуть: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 грудня.

Вихідними будуть лише суботи й неділі, зокрема:

  • 1 грудня;
  • 7 грудня;
  • 8 грудня;
  • 14 грудня; 
  • 15 грудня;
  • 21 грудня;
  • 22 грудня;
  • 28 грудня;
  • 29 грудня.

Виходить, працювати доведеться 22 дні місяця, а відпочивати — 9 днів.

Які зарплати будуть у грудні

1 грудня набув чинності закон про підвищення податків. Для всіх українців встановили новий військовий збір — 5% замість традиційних 1,5%. Роботодавці повинні утримати з офіційної зарплати працівників не 19,5% за відпрацьований місяць (ВЗ плюс податок на доходи фізичних осіб), а 23%.

Виходить, що у грудні чистий заробіток зменшиться. З кожної тисячі гривень відніматимуть 230 грн податків, отже мінімальна зарплата у грудні "на руки" становитиме 6 160 грн (було 6 440 грн).

Нагадаємо, наші громадяни можуть неофіційно підробляти на вихідних, варіантів додаткового заробітку чимало. Найпопулярніші та найшвидші способи — вигулювати домашніх тварин, доглядати за дітьми, продавати товари в Інтернеті тощо.

Також ми писали, що деякі роботодавці вдаються до штрафування працівників за помилки. Проте такий підхід до покарання є незаконним, його можуть розцінити як порушення мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

свята робота вихідні зарплатня роботодавці

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