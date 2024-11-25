Штрафи на роботі – як можуть карати працівників

Пустий гаманець. Фото: Pexels

Чимало роботодавців готові застосовувати штрафні санкції у разі порушення трудової дисципліни. Проте встановлювати для працівників фінансові покарання заборонено українським законодавством. Інспектори праці можуть розцінити штрафи як порушення мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати українці про штрафи на роботі.

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Чи можна штрафувати працівників

Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю, у випадку порушення трудової дисципліни роботодавець має право застосувати до підлеглого один із заходів стягнення:

догану;

звільнення.

Іншими статутами і положеннями передбачені окремі види дисциплінарного стягнення, наприклад, представників орану прокуратури можуть понизити у посаді. Проте штрафи як захід покарання за порушення в законах не прописані.

"Слід зробити юридичний висновок: дослідивши нормативну базу та здійснивши аналіз документів, можна зазначити, що законодавством не передбачається такий вид дисциплінарного стягнення, як штраф для працівника", — констатували фахівці юридичного маркетплейсу "Консультант".

Один штраф таки існує в Кодексі про адміністративні правопорушення (стаття 188-4): працівника можуть покарати за невиконання вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення порушень закону про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів. Сума — від 6 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 170 грн).

Матеріальна відповідальність працівника

Кодексом законів про працю передбачена матеріальна відповідальність на підприємстві за умови нанесення прямої шкоди. Тоді фізична особа буде змушена відшкодувати збитки, але розмір компенсації не може перевищувати середнього місячного заробітку винуватця.

Відшкодування у повному обсязі не уникнути, якщо працівник був у нетверезому стані чи навмисно пошкодив матеріали, продукцію, устаткування тощо. В окремих випадках настає неповна чи колективна матеріальна відповідальність.

Нагадаємо, деякі роботодавці готові не оформлювати найманих працівників, аби уникнути сплати податків. Проте це вважається порушенням законодавства про працю і загрожує підприємцям великими штрафними санкціями.

Також ми писали, що представники бізнесу можуть виплачувати найманим працівникам "зарплати в конвертах". Так вони хочуть зменшити фінансовий тягар у вигляді податкових зобов’язань. Але неоформлення трудових відносин карається значними штрафами.