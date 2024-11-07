Штрафи для роботодавців — як карають за зарплати в конвертах

Калькулятор та українські гривні. Фото: УНІАН

Бажання роботодавців уникнути сплати податків за найманих працівників може обернутися втратою значної суми. Недотримання вимог трудового законодавства карається серйозними штрафами. Так звані зарплати "в конвертах" можуть негативно відобразитися на фінансовому становищі підприємця.

Яке покарання загрожує українцям, прописано в Кодексі законів про працю.

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Штраф за зарплати "в конвертах"

Деякі роботодавці намагаються скористатися лазівками, щоб уникнути податкового навантаження. Для цього вони не оформляють трудові договори, виплачують частину зарплати чи весь заробіток працівників неофіційно, не відображають доходи персоналу в деклараціях тощо.

Враховуючи, що цьогоріч уряд запланував підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, це ще сильніше вплине на фінансові можливості роботодавців. Експерти вважають, що нові податки змусять частину підприємців перейти в "тінь". І хоча законопроєкт досі не підписав президент Володимир Зеленський, цього очікують найближчим часом.

Іншими словами, випадків виплати зарплати "в конвертах" може побільшати. Але роботодавці повинні знати, що такі порушення трудового законодавства тягнуть за собою великі фінансові санкції. Статтею 265 Кодексу законів про працю передбачена така відповідальність для недобросовісних представників бізнесу:

за допуск людини до роботи без оформлення трудового договору, працевлаштування на неповний робочий час із виконанням обов’язків протягом повного дня, виплата заробітку без нарахування податків і зборів (фактично, зарплати "в конвертах) — штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати (80 000 грн у 2024 році);

за повторне порушення протягом двох років — штраф у тридцятикратному розмірі МЗП (240 000 грн);

за порушення встановлених строків виплати зарплати на місяць і більше, нарахування коштів не в повному обсязі — штраф 24 000 грн;

за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — штраф 16 000 грн;

за порушення інших вимог трудового законодавства — штраф 8 000 грн.

Зауважимо, вказані суми збільшують у прогресії залежно від кількості працівників, права яких порушили. Тобто за кожного співробітника, якому виплачували зарплату "в конвертах", доведеться віддати 80 000 грн. Виходить, потенційні штрафи набагато більші за витрати, понесені через офіційне працевлаштування і податкові зобов’язання.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, в Україні дозволено офіційно брати на роботу неповнолітніх. Підлітків забезпечили багатьма пільгами та привілеями на роботі, наприклад вони повинні працювати менше, але отримувати зарплату на одному рівні з дорослими колегами.

Також ми писали, що всі працівники мають право на виплату компенсації за невикористані дні обов’язкової щорічної відпустки. Українців забезпечили мінімум 24 днями відпочинку за повний відпрацьований рік.