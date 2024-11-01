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Пільги для неповнолітніх працівників — на що можна розраховувати

1 листопада 2024 18:41
Єлизавета Супівська - редактор
Робота для неповнолітніх – які обмеження та пільги до 18 років
Неповнолітні українці мають чимало пільг на роботі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці, яким не виповнилося 18 років, можуть офіційно працевлаштуватися. Але роботодавці повинні дотримуватися вимог закону щодо забезпечення неповнолітніх найманих працівників пільгами і привілеями.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати підлітки та їхні батьки про належні пільги/гарантії на роботі.

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Яка тривалість робочого часу і зарплата

Стаття 187 Кодексу законів про працю говорить, що неповнолітніх у трудових відносинах прирівнюють до повнолітніх. Водночас вони можуть розраховувати на певні привілеї, пов’язані з тривалістю робочого часу, відпусткою, зарплатою тощо. Наприклад, максимально допустима кількість годин на тиждень залежить від віку:

  • для учнів 14-15 років, які працюють під час канікул — 24 години;
  • для неповнолітніх 15-16 років — 24 години;
  • для неповнолітніх від 16 до 18 років — 36 годин.

За умови поєднання праці з навчанням тривалість робочого тижня не може перевищувати половину вказаних максимальних норм. При цьому, зарплату неповнолітні отримують в такому ж розмірі, як їхні дорослі колеги. Виходить, скорочення робочого дня не впливає на тарифну ставку.

"Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи", — йдеться у статті 194 Кодексу законів про працю.

Відпустка та інші пільги для неповнолітніх

Українці звикли, що тривалість основної щорічної відпустки становить 24 календарні дні. Але підліткам надають 31 день оплачуваного відпочинку на рік (стаття 75 КЗпП). Більше того, вони мають право брати відпустку за перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервного виконання посадових обов’язків.

Також, на відміну від повнолітніх працівників, для підлітків не передбачена можливість заміни будь-якого виду відпочинку грошовою компенсацією. Інші робочі пільги включають:

  • право на безплатний медичний огляд;
  • заборону залучення до важкої праці зі шкідливими та небезпечними умовами;
  • заборону виконувати посадові обов’язки вночі, у вихідні та надурочно;
  • недопущення до підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми.

До речі, роботодавці зобов’язані працевлаштувати неповнолітніх з укладанням трудового договору. Наявність цього документу мінімізує ймовірність недотримання гарантій, якими держава забезпечує підлітків.

Нагадаємо, через дефіцит кадрів на ринку праці з’являються нові тенденції. Зокрема підприємці готові наймати людей без досвіду роботи і платити 30 тис. грн чи більше.

Також ми писали про збільшення кількості вакансій в Україні. Активність на ринку праці спостерігається в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Волинській, Чернігівській та Вінницькій областях.

відпустка пільги підприємства зарплатня робота

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