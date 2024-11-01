Работа для несовершеннолетних – какие ограничения и льготы до 18 лет

У несовершеннолетних украинцев есть немало льгот на работе. Фото: Pexels

Украинцы, которым не исполнилось 18 лет, могут официально трудоустроиться. Но работодатели должны соблюдать требования закона по обеспечению несовершеннолетних наемных сотрудников льготами и привилегиями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать подростки и родители о надлежащих льготах/гарантиях на работе.

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Статья 187 Кодекса законов о труде гласит, что несовершеннолетних в трудовых отношениях приравнивают к совершеннолетним. В то же время, они могут рассчитывать на определенные привилегии, связанные с продолжительностью рабочего времени, отпуском, зарплатой и т.д. Например, максимально допустимое количество часов в неделю зависит от возраста:

для учеников 14-15 лет, работающих во время каникул — 24 часа;

для несовершеннолетних 15-16 лет — 24 часа;

для несовершеннолетних от 16 до 18 лет — 36 часов.

При сочетании труда с обучением продолжительность рабочей недели не может превышать половину указанных максимальных норм. При этом зарплату несовершеннолетние получают в таком же размере, как их взрослые коллеги. Выходит, сокращение рабочего дня не влияет на тарифную ставку.

"Заработная плата сотрудникам младше восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как сотрудникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы", — говорится в статье 194 Кодекса законов о труде.

Отпуск и другие льготы для несовершеннолетних

Украинцы привыкли, что продолжительность основного ежегодного отпуска составляет 24 календарных дня. Но подросткам предоставляют 31 день оплачиваемого отдыха в год (статья 75 КЗоТ). Более того, они вправе брать отпуск за первый год работы до наступления шестимесячного срока непрерывного исполнения должностных обязанностей.

Также, в отличие от совершеннолетних сотрудников, для подростков не предусмотрена возможность замены какого-либо вида отдыха денежной компенсацией. Прочие рабочие льготы включают:

право на бесплатный медицинский осмотр;

запрет на привлечение к тяжелому труду с вредными и опасными условиями;

запрет исполнять должностные обязанности ночью, в выходные и сверхурочно;

недопущение к подъему и перемещению предметов, масса которых превышает установленные предельные нормы.

Кстати, работодатели обязаны трудоустроить несовершеннолетних с заключением трудового договора. Наличие этого документа минимизирует возможность несоблюдения гарантий, которыми правительство обеспечивает подростков.

Напомним, из-за дефицита кадров на рынке труда появляются новые тенденции. В частности предприниматели готовы нанимать людей без опыта работы и платить 30 тыс. грн или больше.

Также мы писали об увеличении количества вакансий в Украине. Активность на рынке труда наблюдается в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Волынской, Черниговской и Винницкой областях.