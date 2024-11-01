Работа для несовершеннолетних – какие ограничения и льготы до 18 лет

Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать
Украинцы, которым не исполнилось 18 лет, могут официально трудоустроиться. Но работодатели должны соблюдать требования закона по обеспечению несовершеннолетних наемных сотрудников льготами и привилегиями.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать подростки и родители о надлежащих льготах/гарантиях на работе.
Какая продолжительность рабочего времени и зарплата
Статья 187 Кодекса законов о труде гласит, что несовершеннолетних в трудовых отношениях приравнивают к совершеннолетним. В то же время, они могут рассчитывать на определенные привилегии, связанные с продолжительностью рабочего времени, отпуском, зарплатой и т.д. Например, максимально допустимое количество часов в неделю зависит от возраста:
- для учеников 14-15 лет, работающих во время каникул — 24 часа;
- для несовершеннолетних 15-16 лет — 24 часа;
- для несовершеннолетних от 16 до 18 лет — 36 часов.
При сочетании труда с обучением продолжительность рабочей недели не может превышать половину указанных максимальных норм. При этом зарплату несовершеннолетние получают в таком же размере, как их взрослые коллеги. Выходит, сокращение рабочего дня не влияет на тарифную ставку.
"Заработная плата сотрудникам младше восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как сотрудникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы", — говорится в статье 194 Кодекса законов о труде.
Отпуск и другие льготы для несовершеннолетних
Украинцы привыкли, что продолжительность основного ежегодного отпуска составляет 24 календарных дня. Но подросткам предоставляют 31 день оплачиваемого отдыха в год (статья 75 КЗоТ). Более того, они вправе брать отпуск за первый год работы до наступления шестимесячного срока непрерывного исполнения должностных обязанностей.
Также, в отличие от совершеннолетних сотрудников, для подростков не предусмотрена возможность замены какого-либо вида отдыха денежной компенсацией. Прочие рабочие льготы включают:
- право на бесплатный медицинский осмотр;
- запрет на привлечение к тяжелому труду с вредными и опасными условиями;
- запрет исполнять должностные обязанности ночью, в выходные и сверхурочно;
- недопущение к подъему и перемещению предметов, масса которых превышает установленные предельные нормы.
Кстати, работодатели обязаны трудоустроить несовершеннолетних с заключением трудового договора. Наличие этого документа минимизирует возможность несоблюдения гарантий, которыми правительство обеспечивает подростков.
Напомним, из-за дефицита кадров на рынке труда появляются новые тенденции. В частности предприниматели готовы нанимать людей без опыта работы и платить 30 тыс. грн или больше.
Также мы писали об увеличении количества вакансий в Украине. Активность на рынке труда наблюдается в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Волынской, Черниговской и Винницкой областях.
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